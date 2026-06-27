Ивет Бианки: Детето чудо на българската мода

Младият български дизайнер Ивет Бианки е наричана “детето чудо на българската мода” от проф. Любомир Стойков. Тя извървя зашеметяващ път от дебюта си до световните подиуми. За успехите си и какво стои за тях говори тя в съботното издание на "България сутрин".

На въпроса как се стига до Кан и каква е атмосферата там, талантливото момиче споделя, че това изисква много работа, късмет и правилна представа за индустрията.

Бианки разказва, че хората имат изкривена представа за модната индустрия и за работата. “Аз също влязох в този бизнес с една по-лъскава представа, но когато се сблъсках с някои неща, беше малко трудно да мина през тях. Но това е работата - сблъскваш се с трудности, преминаваш през тях и се научаваш", сподели дизайнерът.

Ивет обясни, че в началото изобщо не е имала конкретни планове да става моден дизайнер, а всичко е започнало много спонтанно.

"Малко по-късно осъзнах, че трябва да се занимавам с мода, защото това е любовта ми още от малка, нямах конкретни планове да ставам моден дизайнер, просто всичко се случи много естествено", добави момичето пред Bulgaria ON AIR.

Философия на висшата мода

Запитана дали дрехите ѝ са били готови предварително, или са създадени специално за червения килим с оглед на необходимостта от по-пищна визия, Бианки обясни своя подход към висшата мода.

"Колекцията, която създадох, имаше една особеност, която е, че моделите са направени по zero-waste модел, което за мен и за марката е много важно - наистина устойчивата страна на нещата. И всъщност роклите са създадени с изцяло нулев отпадък, което се получава с определен начин на кроене, шиене и всъщност по-скоро прегъване на роклите, така че да се създаде една много интересна визия, без да се изхвърля никаква част от материала", коментира дизайнерът.

Наградата "Златната игла"

Пробивът на момичето идва след участие в различни форуми и получаването на престижна награда.

"Много бързо започнах да участвам в различни форуми, след това "Златната игла", където получих отличие за "Най-добър млад дизайнер" и станах най-младият дизайнер в 30-годишната история на събитието с тази награда. След като ме наградиха, колекцията, която представих на "Златната игла", беше тази, която забелязаха от чужбина, и след която ме поканиха да им предоставя тези рокли за червения килим", разказа дезайнерът.

Бианки подчертава, че в модния бизнес нищо не е гарантирано, но е важно авторът да отстоява стила си, а съвременното търсене на пазара всъщност помага на дизайнери от по-малки страни.

Попитана дали известните личности в България се интересуват от работата ѝ, след като е достигнала световните подиуми, дизайнерката признава, че съзнателно е ограничила фокуса си върху родния пазар поради разминаване в нивата на разбиране на международната мода.

Въпреки това отчита, че най-популярните български звезди са обърнали внимание на бранда ѝ именно заради неговата ексклузивност.

Гледайте видеото с целия разговор.