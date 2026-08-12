Най-добрите етерични масла за борба с хлебарките

Хлебарките са често срещан вредител, неканен гост в дома, вилата или офиса, от който може да бъде трудно да се отървем. Известно е, че някои етеричните масла предлагат естествен начин да ги държим далеч или поне докато се свържем с фирма, която да действа професионално срещу тяхното елиминиране и намаляването на популяцията им.
Кои са най-добрите етерични масла за борба с хлебарки?
Няколко етерични масла са особено подходящи за отблъскване на хлебарки. Те са естествени и придават приятен аромат на дома.
Етерично масло от мента - Ментовото масло е силен репелент срещу хлебарки благодарение на съдържащия се в него ментол. Силният му аромат е неприятен за тях и ги кара да избягват обработените места.
Смесете няколко капки с вода в бутилка със спрей и напръскайте местата, където се крият хлебарките.
Етерично масло от чаено дърво - Маслото от чаено дърво, смесено с вода и оцет, може да се използва като ефективен спрей срещу хлебарки. То нарушава обонянието им и затруднява намирането на храна.
Напръскайте около местата, където има активност на хлебарки.
Етерично масло от евкалипт - Евкалиптовото масло е силен съюзник в борбата с хлебарките. Миризмата му е неприятна за тях и те избягват обработените зони. Използвайте разредено масло от евкалипт върху местата, където хлебарките обичат да се крият.
Източник: Етерични масла срещу хлебаркиТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.