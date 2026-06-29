Защо кълвачът не получава сътресение на мозъка

Всеки е чувал кълвач да чука по ствола на дърво, докато си търси ларви. Когато тази странна птица се храни, тя може да забива клюна си в дървото до 20 пъти в секунда.

Защо тогава кълвачите не получават сътресения на мозъка, питат се хората, и дават всякакви обяснения.

Учените обаче отговор, твърди американското издание Physics Today: всичко се дължи на миниатурния мозък на кълвачите. Когато птицата забави ход след поредния удар в дървото, главата ѝ е подложена на сила от приблизително 400 g (g е ускорението, дължащо се на гравитацията). При човека 135 g практически гарантирано биха причинили сътресение.

Мозъкът на кълвача обаче е приблизително 7 пъти по-малък от човешкия. Натискът върху него се разпределя много по-лесно. Следователно, за да получи птицата нараняване, е необходима сила на удара приблизително от 1000 g. Докато мозъкът на кълвача лесно издържа 400 g по време на удари, без да бъде повреден.

По този начин няма хитрост в структурата на черепа – животните просто са твърде малки, за да бъдат повредени от удар. Така природата е създала перфектното същество, което може да си дълбае в дървото и търси ларви и личинки. /БГНЕС