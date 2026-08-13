Недостигът на ракети-прехващачи поставя Украйна пред тежка зима

Владимир Путин все още вярва, че може да победи Украйна поради недостига ѝ на противоракетни средства. САЩ и НАТО трябва да действат незабавно, за да помогнат на своя обсаден съюзник да победи нахлуващите руснаци.

Въпреки впечатляващите военни постижения на Украйна срещу Русия през последните месеци, Путин смята, че ще спечели агресивната си война поради недостига на противоракетни средства в Киев. САЩ и нашите съюзници от НАТО могат и трябва да предотвратят тази предстояща катастрофа.

Украйна наистина е изправена пред криза в областта на противовъздушната отбрана. През юли Русия изстреля рекорден брой ракети и дронове срещу украинска територия. Най-зловещо е, че тя изпрати 198 смъртоносни балистични и хиперзвукови ракети. Президентът Зеленски съобщи в началото на август, че въпреки засилващите се руски удари, Украйна е получила през тази година само една трета от броя на прехващачите, които е получила през същия период на 2025 г.

Напрежението се усеща във всички нива на украинската отбрана. Батареите Patriot - единствената система, която надеждно спира балистичните ракети - изчерпват запасите си от прехващачи. Малката украинска флотилия от F-16, състояща се от едва 39 самолета срещу обещаните 79, е принудена да изразходва летателни часове за прехващане на евтини дронове "Шахед" - задача, която всъщност би трябвало да се изпълнява от наземни системи. А Русия се адаптира: Шахед-ите с реактивни двигатели вече летят прекалено бързо, за да могат много от прехващащите дронове да ги уловят, пише Стив Форбс, председател и главен редактор на Forbes Media.

Русия бързо увеличава производството на балистични и крилати ракети,

които могат опасно да се възползват от недостига на прехващащи ракети в Украйна. Москва има две основни цели: да изстреля повече балистични ракети срещу украински обекти, за да парализира способността на Киев да произвежда свои собствени балистични ракети; да нанесе удари по енергийната инфраструктура на Украйна, за да лиши страната от отопление и електроенергия през предстоящата зима. Путин смята, че такова масово лишаване ще сломи волята на Украйна да се бори и ще я подготви за капитулация пред Кремъл. Болници, железопътни линии, училища и търговски обекти също са мишени.

Министърът на отбраната на Украйна е отправил конкретно искане: десет допълнителни системи Patriot, ракети за Patriot и други видове системи, както и 6 милиарда долара за производство на дронове, включително евтини прехващащи дронове, специално създадени за противодействие на рояците от "Шахед".

САЩ трябва незабавно да дадат приоритет на доставките на прехващачи и да ускорят производствените линии на ракети Patriot, специално за Украйна. Едновременно с това трябва спешно да увеличим общия обем на производството.

Неотдавна президентът Тръмп заяви, че на Украйна ще бъде предоставена лицензия да произвежда собствена ракетна система Patriot и прехващачи. После обаче се отметна. Президентът трябва да спази първоначалното си обещание и да позволи на Украйна да произвежда прехващачи на място, вместо да разчита изцяло на доставки от чужбина.

Вашингтон трябва незабавно да изпрати 50 или повече изтребителя F-16 в Украйна, за да помогне в отбраната срещу предстоящата руска зимна въздушна офанзива. Това би трябвало да е лесно. САЩ разполагат с повече от 800 изтребителя F-16. НАТО също трябва да предостави 30 или повече от тези самолети от настоящите си запаси. В допълнение към тези F-16 европейски държави като Белгия, Дания, Нидерландия, Норвегия и Германия трябва да прехвърлят част от запасите си от други ракетни системи на Украйна. Европа трябва също така да финансира партньорския пакет от 70 милиарда долара, който Киев е поискал за 2026 г. Координираното и предвидимо финансиране е също толкова важно, колкото и самото оборудване; украинското ръководство многократно е заявявало, че непредвидимите графици за доставки са също толкова вредни, колкото и недостигът.

Намаляващите запаси от прехващачи, съчетани с нарастващия брой руски удари, ще поставят под сериозно напрежение гражданското население на Украйна тази зима. Необходими са ефективни действия още сега. Това, което американските изолационисти и пропутинският хор не разбират, е, че отбраната на Украйна в крайна сметка е и нашата отбрана.