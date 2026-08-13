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Ана де Армас беше снимана в обятията на новия си, изненадащ приятел

Кубинската актриса забрави за Том Круз

13.08.2026 | 19:37 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ана де Армас и венецуелският певец Бето Монтенегро нямат какво повече да крият! Двойката беше забелязана да споделя целувки, прегръдки и селфита по време на почивка на испанския остров Форментера, публично потвърждавайки романса си пред света.

Влюбените са обядвавали заедно в един от най-известните плажни барове на острова и, неспособни да се сдържат, са се разходили хванати за ръце до пристанището.

Оттам лодка ги е отвела до яхтата на приятел, където двамата също не са се въздържали от прояви на обич. Слуховете за връзка започнаха в средата на юли, когато де Армас и Монтенегро бяха видени заедно на различни места из Мадрид. Първият публичен знак дойде, когато посетиха концерта на Рубен Блейдс на фестивала Noches del Botánico, въпреки че никой от двамата не направи никакви коментари по въпроса.

Източници, близки до двойката, обаче вече твърдяха, че романсът е факт и че те прекарват качествено време заедно.

Вижте снимките на влюбенaта двойка на Tialoto.bg

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