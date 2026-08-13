Защо жените не трябва да следват драстични диети?

Обещанието за бързо отслабване звучи изключително примамливо, особено когато наближава важно събитие, ваканция или летният сезон. Драстичните диети често обещават впечатляващи резултати само за няколко дни или седмици, което ги превръща в привлекателно решение за хората, които искат незабавна промяна. Истината обаче е, че макар кантарът да покаже по-ниско тегло, организмът преминава през редица процеси, които могат да затруднят трайното отслабване.

Вместо да помогнат за постигането на желаната фигура, строгите режими често поставят жените в порочен кръг на отслабване, последвано от възстановяване на килограмите и нови опити за диети.

Бързото отслабване невинаги означава загуба на мазнини

Едно от най-разпространените погрешни схващания е, че свалените килограми идват единствено от мастните запаси. В действителност при силно ограничаване на калориите организмът първо изразходва запасите от гликоген, голямо количество вода и дори мускулна маса.

Загубата на мускули е особено неблагоприятна, защото именно те поддържат активен метаболизма. Колкото по-малко мускулна маса има човек, толкова по-малко калории изгаря тялото дори в покой. Това прави последващото отслабване значително по-трудно.

Организмът преминава в режим на пестене на енергия

Човешкото тяло е създадено да оцелява при недостиг на храна. Когато приемът на калории спадне рязко, мозъкът възприема ситуацията като период на глад, а не като доброволна диета.

В отговор организмът забавя метаболизма, за да съхрани енергия. Това означава, че започва да изгаря по-малко калории както по време на физическа активност, така и при обичайните ежедневни дейности. Макар тази защитна реакция да е полезна за оцеляването, тя затруднява отслабването и увеличава вероятността килограмите бързо да се върнат след прекратяване на диетата.

Източник: Защо драстичните диети не работят при жените