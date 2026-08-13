Иво Христов нападна БНР на тема "олигархия", СЕМ с позиция

Интервю на вицепремиера Иво Христов пред БНТ сутринта провокира позиция на СЕМ. Христов заяви пред обществената медия, че БНТ единствена не се поддава на натиск и в същото време нападна БНР, че служи на олигарси.

"СЕМ намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Българското национално радио е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Ройтерс и е информационният лидер в радиоефира. БНР се радва на огромна аудитория в своите дигитални канали, което означава, че е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на новини и актуална информация. Българското националното радио е представено на най-високо ниво в Европейският съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него", гласи позицията на СЕМ.

"БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Подобни са и обществените оценки за Българската национална телевизия, която също е сред водещите по обществено доверие", допълват от Съвета.

Със сигурност против декларацията е била Къдринка Къдринова, която заедно с Габриела Наплатанова, са назначение на Румен Радев по време на престоя му в президентството.

"Колежките ми в СЕМ днес събраха мнозинство, за да излязат с позиция по повод развълнувало ги интервю на вицепремиера Иво Христов по БНТ, в което той прави комплименти на обществената телевизия за професионализъм и плурализъм и добавя, че не би могъл да каже същото за БНР. Това мисли, това казва - негово мнение. Аз се противопоставих на инициативата СЕМ да излиза с позиция по този повод и да поучава Христов какво да говори. Казах: не ми се играе на "министерство на истината" и няма да подкрепя превръщането на СЕМ в това. Въпреки моето мнение, мнозинството от останалите 4 членове на Съвета е приело и публикувало позицията. Аз повтарям и тук, че не подкрепям такива нравоучения."

Другите трима членове на СЕМ са д-р Симона Велева, Пролет Велкова и Галина Георгиева, които са от квотата на парламента.