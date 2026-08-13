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Разкриха незаконен развъдник с 46 питбула, били вързани на синджир

Развъдникът е в пазарджишкия квартал "Изток"

13.08.2026 | 19:15 ч. 4
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Полицията в Пазарджик съвместно с други държавни институции изясняват случай с установен незаконен развъдник на кучета на територията на пазарджишкия квартал "Изток", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Той уточни, че днес в полицейското управление е получен сигнал за нерегламентиран развъдник в покрайнините на областния град. На място е изпратен полицейски екип заедно с представители на Областна дирекция "Безопасност на храните" (ОДБХ) и ветеринарен специалист.  При проверката е открит заграден с телена мрежа терен, в който имало вързани със синджири кучета от породата "Питбул". 

Проверяващите констатирали, че в имота се отглеждат общо 46 животни, вързани на синджири. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартал "Изток" на възраст между 39 и 55 години. Нито едно от животните не притежава паспорт и не е регистрирано по установения законов ред, допълни Стоянов.

По случая са съставени актове за административни нарушения и констативни протоколи на собствениците на кучетата. Образувана е преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.

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