Дигиталните загадки в модерните коли: Защо не използваме и половината им функции?

автор: Константин Томов

В проекта на Automedia.bg "Технологии по мярка" пет епизода бяха посветени на хибридите - какви видове има, какви са плюсовете на всеки от тях, и какви са недостатъците.

Последният епизод от нашата поредица обаче темата е съвсем различна - дигиталните технологии вътре в автомобила, които често предизвикват объркване сред шофьорите.

Когато колата бе отделена от другите технологии в живота ни

Когато аз станах шофьор - след Гутенберг, но преди Илон Мъск - последният писък на интериорната автомобилна технология беше да имаш касетофон с падащ панел. Така че, когато ти го откраднат, не само ти, но и крадецът да не може да го ползва.

По онова време автомобилите все още бяха напълно откъснати от всички останали технологии в живота ви, и изпълняваха една-единствена функция - да ви превозват. Е, можеха също да ви пускат музика и да ви палят цигарите, но горе-долу с това се изчерпваха техните способности.

Днешните автомобили са нещо съвсем различно.

"Не автомобили, а компютри на колела"

Автомобилите не бяха сред първите сфери на живота ни, отнесени от вихъра на информационната революция. Но беше ясно, че тя няма как да ги подмине.

На сцената се появи споменатият Илон Мъск и обяви, че автомобилът вече няма да е автомобил, а компютър на колела. Удивително бързо, абсолютно всички производители последваха тази нова религия и започнаха нещо, което мога да нарека само надпревара във въоръжаването.



За всеки инженер по окачването в съвременните автомобилни компании има по двама, които отговарят за софтуера и дигиталните технологии. И които за всеки следващ модел трябва да измислят нови и нови функции, за да засенчат конкурентите.

Фантомните функции, които никой не познава

Всеки съвременен автомобил има по 100 и повече дигитални технологии и функции. Някои от тях са интересни за едни клиенти и безполезни за други. Някои имат смисъл само в главите на хората от маркетинг отделите на компаниите.

Но има и такива функции, които са важни и полезни, и въпреки това масово не се използват, просто защото клиентите не ги познават.

Проучване на J.D.Power показа, че почти четвърт от купувачите никога не ползват дигиталните функции в колите си. И че нивото на задоволство от колата намалява с тревожните 5-6 процента на всеки две години - успоредно с нарастването на дигиталните играчки.

Ето какъв е проблемът с превръщането на колите в компютри: ние вече си имаме истински компютри. Имаме и телефони, които станаха компютри. А също телевизори, и таблети, и часовници, които са компютри.

Всяко от тези неща изисква по малко от нашето време и внимание. Но времето и вниманието са най-дефицитните стоки на ХХI век.

Разбираемо е защо толкова много хора не желаят да ровят из подменютата на колата си, и биха предпочели тя просто да ги откара там, където отиват.

Спасението: Гласови асистенти с AI

Има обаче и един изход от тази нарастваща досада. В случая с Renault той дойде с един ъпдейт, наличен от началото на лятото за всички Open R-Link мултимедийни системи от 2022 година насам.



Този ъпдейт ви дава пълноценен Google Gemini асистент в автомобила, който, без да има нужда от връзка с телефон, може да контролира основните функции.

Гласовите асистенти се налагат отдавна от автомобилните компании, но едва сега, с намесата на така наречения изкуствен интелект, те стават наистина използваеми.

Хей, Google, колко ще са пътните такси оттук до Атина?

Нашето тестово Renault 4 e-tech още не е получило последния ъпдейт - това става постепенно в рамките на няколко седмици - но можете спокойно да използвате Gemini, като свържете колата с телефона си.

Когато има наличен софтуерен ъпдейт, автомобилът сам ще ви уведоми и ще поиска разрешението ви да го инсталира.

И след това можете да го попитате, примерно, колко ще ви струва да идете от София до Атина. Отговорът, който получихме: "Общите пътни такси от София до Атина са около 40 до 45 евро за стандартен автомобил. Това включва българската винетка и множеството тол постове по гръцките магистрали".

Можете също да си говорите с колата за онези функции, които повечето хора подминават, но които са наистина важни - като, да кажем, предварителната подготовка на батерията за зареждане: "Подготовката на батерията я затопля или охлажда до идеалната температура, преди да стигнете до зарядна станция, за да постигнете най-бързата възможна скорост на зареждане.

Активира се автоматично, когато въведете станция като точка във вградената навигация Google Maps".

Нещата се променят, когато Gemini е част от автомобила

Ако използвате Gemini през телефона си, можете да получавате информация от него. Но след последния ъпдейт, когато той е инсталиран в автомобила, можете да го впрегнете в несравнимо повече работа: да управлява климатика, навигацията, режимите на шофиране, интензитета на осветлението в салона.

И да ви запознава лесно и без особени усилия от ваша страна с онези функции, които повечето шофьори подминават. Като например контрола върху зареждането на батерията. Долеч не всички хора стигат до подменюто, което позволява да контролирате до каква степен да се зарежда батерията - докрай, или пък до 80%, както препоръчва производителят. Или до произволно, избрано от вас ниво. Впрочем няма нищо фатално да зареждане батерията до 100% - също както няма нищо фатално да карате бензинов двигател при 5000 оборота в минута. Просто не е добре да го правите през цялото време.



Можете също да си изберете как искате да предупреждавате пешеходците за присъствието си на пътя: експресивно, неутрално или с мелодия, композирана от Жан-Мишел Жар.

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