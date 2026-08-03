Версия: Криптопортфейл седи зад убийството на Владо Янков - Загатото?

Една от основните версии за жестокото убийство на бизнесмена Владимир Янков, известен като Владо Загатото, е свързана с криптоактиви.

Според криминалиста Иван Савов убийството е предварително планирано.

"В конкретната ситуация със сигурност е имало предварителна подготовка и със сигурност извършителите, защото според мен са повече от един човек, са знаели какво правят. Така че поне тази версия за криптопортфейла на жертвата на мен ми се струва най-правдоподобната. Тоест тези хора са били наясно точно какво искат от него и какво търсят. На 200% трябва да смятаме, че това са хора, които са се влели в обкръжението на този човек, защото това е единственият начин наистина да се разбере къде е най-правилното място и кога е най-правилният момент", каза Савов пред bTV.

Експертът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че криптовалутите могат да бъдат съхранявани по няколко начина – чрез хардуерен портфейл, софтуерен портфейл или криптоборса. За достъп до тях обаче е необходима конкретна информация – PIN код, seed фраза или достъп до акаунт.

"Но и при трите случая, и в трите варианта, за да можеш да отключиш този виртуален портфейл, ти трябва да имаш физически достъп до човека, за да може той да ти каже паролата, да ти каже PIN-а или да имаш достъп до неговия телефон и имейл", обясни Тулев.

Именно опита за изтръгване на такава информация е една от възможните версии.

"Най-вероятно за това става въпрос и изтезанията са били с цел да предостави тази информация, че е необходима. Дали е предоставил, дали е имало изтегляне от неговите криптоактиви – мисля, че това също може да се провери в някакъв момент", каза Савов.

Любомир Тулев обясни, че самата блокчейн технология позволява проследяване на транзакциите, но не и лесно установяване на реалния собственик на даден портфейл.

„Транзакциите са видими. Всяка една транзакция е видима за всички участници в блокчейн веригата. Всеки потребител, отваряйки най-обикновен блокчейн експлорър в интернет, може да види всяка една транзакция. Другият въпрос е, че не може да види този портфейл, който изпраща към другия портфейл, на кого реално принадлежи. В блокчейн света принадлежността, собствеността на портфейлите е анонимна, неизвестна, а самата транзакция е видима за всички участници", каза той.

Според експерта България не е изолиран случай, ако се потвърди версията за опит за придобиване на криптоактиви чрез насилие. В света вече има подобни престъпления.

"В света има много такива примери, в които имаме изнудване на човек физически да даде достъп до своите криптоактиви, които да бъдат откраднати, защото една транзакция става в рамките на минути. И в рамките на минути можеш да прехвърлиш милиони, милиарди. Цялата стойност на портфейла може да бъде прехвърлена. Което, разбира се, за конвенционалните престъпници е бърза и лесна плячка", каза той.

Криминалистът Иван Савов също подчерта, че независимо от формата на богатството, рискът от престъпно посегателство остава.

"Всеки човек, който има определено състояние – дали ще бъде във физически хартиени пари, дали ще има банкови сметки, или ще са криптопари – е наясно, че в даден момент някой може да реши да му вземе парите и да го направи по криминален начин".