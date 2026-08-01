Навършват се 100 г. от потеглянето на първия влак по Родопската теснолинейка

Днес се навършват 100 години от потеглянето на първия влак по Родопската теснолинейка, съобщиха от „Български държавни железници“ (БДЖ).

На 1 август 1926 г. с тържествена програма и празнично пътуване е открита отсечката от гара Сарамбей (днешен Септември) до гара Лъджене (днешната централна гара във Велинград), с което се поставя началото на железопътния транспорт в Родопите. От следващия ден - 2 август, стартира и редовната експлоатация по маршрута.

В началото по 39-километровото трасе между Септември и Велинград се движи по един влак във всяка посока, като пътуването продължава близо три часа и половина.

Изграждането на тясната 760 мм железопътна линия от Пазарджишкото поле при гара Сарамбей на кота 238 м надморска височина започва през пролетта на 1921 г. по проект на инженер Стоян Митов. За 5 години е преодоляно непристъпното скалисто дефиле на Чепинска река. Преди да достигне гара Лъджене – днес квартал на Велинград, теснолинейката се изкачва до вододела Чуката на 801 м. над морското равнище и преминава 10 пъти под планинските ридове – по този маршрут се намират първите 10 от общо 35-те тунела. Тази отсечка е една от най-живописните по релсите от Септември до Добринище. Трасето следва извивките на буйната Чепинска река, която си проправя път между скалите на западнородопските ридове, е посочено в съобщението.

Преди 100 години влакове по линията са теглени от малки парни локомотиви. Днес техните съвременници се задвижват с дизелово гориво и са няколко пъти по-мощни.

В днешни дни, един век след преминаването на първия влак по линията, Родопската теснолинейка е част от визитната картичка на България пред света и е все по-популярна забележителност и атракция в страната ни. Уникалното съоръжение с нестандартно междурелсие от 760 мм, красивата заобикаляща природа, множеството забележителности и курортни селища по маршрута, превръщат тази железница и пътуването с нея в живописно приключение.

Туристическите посещения на теснолинейката се увеличават всяка следваща година. Същевременно, линията остава основна транспортна артерия с важно социално значение за местното население. Освен редовните влакове между Септември и Велинград – по 5 пъти в денонощието, БДЖ организира и регулярни атракционни и празнични пътувания по различни поводи, които се радват на голям интерес.

По случай 100-годишнината предстои да бъде възстановен за движение теснопътен парен локомотив. След завършването на възстановителните дейности БДЖ ще организира серия от празнични пътувания с атракционни влакове, теглени от парната машина.