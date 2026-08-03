Тежки съперници чакат Левски в ЛЕ, ако отпадне от Кайрат

Жребият за плейофния кръг на Шампионската лига ще бъде изтеглен днес в Нион, Швейцария, от 13:00 часа. Левски, който ще се изправи в третия кръх срещи Кайрат, вече знае потенциалните си съперници. Това са победителите от двойките:
- Апоел Беер Шева (ИЗР) / Цървена звезда (СРБ)
- Динамо Загреб (ХЪР) / Кауно Жалгирис (ЛИТ)
- Селтик (ШОТ)
- Мялби (ШВЕ) / Слован Братислава (СЛВ)
- АЕК Атина (ГЪР)
Жребият за плейофния кръг на Лига Европа също ще бъде изтеглен днес, това ще се случи в 14:00 часа. След групирането "сините" попаднаха във втора група, където е непоставен. Так ми чакат сериозни отбори, като приемлив жребий е само с една от двойките.
Потенциалните съперници са победителите от следните двойки:
- Ягелония (ПОЛ) / Рейнджърс (ШОТ)
- ПАОК (ГЪР) / Андерлехт (БЕЛ)
- Пафос (КИП) / Залцбург (АВС)
- Шамрок Роувърс (ИРЛ) / Егнатия (АЛБ)