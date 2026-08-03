Тежки съперници чакат Левски в ЛЕ, ако отпадне от Кайрат

Жребият за плейофния кръг на Шампионската лига ще бъде изтеглен днес в Нион, Швейцария, от 13:00 часа. Левски, който ще се изправи в третия кръх срещи Кайрат, вече знае потенциалните си съперници. Това са победителите от двойките:

Апоел Беер Шева (ИЗР) / Цървена звезда (СРБ)

Динамо Загреб (ХЪР) / Кауно Жалгирис (ЛИТ)

Селтик (ШОТ)

Мялби (ШВЕ) / Слован Братислава (СЛВ)

АЕК Атина (ГЪР)

Жребият за плейофния кръг на Лига Европа също ще бъде изтеглен днес, това ще се случи в 14:00 часа. След групирането "сините" попаднаха във втора група, където е непоставен. Так ми чакат сериозни отбори, като приемлив жребий е само с една от двойките.

Потенциалните съперници са победителите от следните двойки:

Ягелония (ПОЛ) / Рейнджърс (ШОТ)

ПАОК (ГЪР) / Андерлехт (БЕЛ)

Пафос (КИП) / Залцбург (АВС)

Шамрок Роувърс (ИРЛ) / Егнатия (АЛБ)