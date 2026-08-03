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Тежки съперници чакат Левски в ЛЕ, ако отпадне от Кайрат

Вижте възможните отбори

03.08.2026 | 10:20 ч. Обновена: 03.08.2026 | 10:23 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жребият за плейофния кръг на Шампионската лига ще бъде изтеглен днес в Нион, Швейцария, от 13:00 часа. Левски, който ще се изправи в третия кръх срещи Кайрат, вече знае потенциалните си съперници. Това са победителите от двойките:

  • Апоел Беер Шева (ИЗР) / Цървена звезда (СРБ)
  • Динамо Загреб (ХЪР) / Кауно Жалгирис (ЛИТ)
  • Селтик (ШОТ)
  • Мялби (ШВЕ) / Слован Братислава (СЛВ)
  • АЕК Атина (ГЪР)

Жребият за плейофния кръг на Лига Европа също ще бъде изтеглен днес, това ще се случи в 14:00 часа. След групирането "сините" попаднаха във втора група, където е непоставен. Так ми чакат сериозни отбори, като приемлив жребий е само с една от двойките.

Потенциалните съперници са победителите от следните двойки:

  • Ягелония (ПОЛ) / Рейнджърс (ШОТ)
  • ПАОК (ГЪР) / Андерлехт (БЕЛ)
  • Пафос (КИП) / Залцбург (АВС)
  • Шамрок Роувърс (ИРЛ) / Егнатия (АЛБ)
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