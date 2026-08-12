Петър Дочев и фигуристката Александра Фейгин опасно близки

Петър Дочев и Александра Фейгин са новата светска двойка. Актьорът пусна серия от летни кадри с морска гледка и руса жена в гръб, в която лесно може да бъде разпозната красивата фигуристка. Най-любопитната снимка обаче е тази със сенките на мъж и жена, хванати за ръце.

Малко след това и самата Фейгин показа в стори, че е на същото място.

Слуховете, че двамата са заедно, циркулират от няколко седмици, но за първи път има и фото потвърждение.

Снимка: БГНЕС

Петър и Александра засега не са потвърдили официално, че имат връзка. Дочев не е коментирал и раздялата си с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно в продължение на 8 години.

Александра пък имаше връзка с бившия плувец Георги Янев, с когото се запознава по време на участието им в "Игри на волята".