Йотова: Нека не допускаме екраните да заменят човешката близост

Държавният глава Илияна Йотова използва Международния ден на младежта не само за да поздрави младото поколение, но и да припомни, че бъдещето им зависи от средата, която им създаваме и ценностите, с които изграждаме личностите на утрешния ден.

“Младостта е време за мечти, за откривателство и за първи големи избори. Време, в което човек търси своето място, своите приятели, своите каузи и своя път. Нека не оставяме младите хора сами пред предизвикателствата на младостта, нека да общуваме с тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота - в отчуждение и агресия”, се казва в съобщението на президента, публикувано във Фейсбук.

Йотова добави, че е необходимо на младежите да се даде не само свобода, но и увереност, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя.

“Вярвам, че всички заедно - семейството, училището и институциите - можем да изградим младежка политика с мисъл за свободното време на младия човек и да възпитаме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия. Така изграждаме и общности, в които има място за разговор, съпричастност и различно мнение, но не и за омраза и насилие”, добавя Йотова.