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Брад Пит искал да се самоубие

Признание от актьора

13.08.2026 | 00:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Брад Пит призна, че е имал мисли относно самоубийство.

Този период е бил кратък и тогава 62-годишният актьор е трябвало да се справя със семейни проблеми. Той не виждал изход от ситуацията.

"Никога не съм бил със самоубийствени мисли, освен в един кратък период. И в този един кратък период, аз просто си помислих, че просто не можех, просто не виждах изход. Болката беше толкова тежка, нямаше да действам, но можех да почувствам, можех да почувствам хладната стомана на куршума в главата ми, и се усещаше като облекчение. И си помислих - "О, добре, сега разбирам". Разбирам самоубийството, в смисъла, че това е просто облекчение. Просто търсене на облекчение от болката е. Но също мисля, че ние имаме невероятни инстинкти за оцеляване.", коментира звездата пред "Esquire UK".

Това спасило Брад.

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