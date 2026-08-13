Новолунието в Лъв променя живота на част от зодиите

Днес има новолуние и слънчево затъмнение в знака на Лъв. Това бележи ново начало, големи промени, поява на неочаквани шансове, поемане в нова, смела посока и съдбовни обрати. Сега сме безстрашни и креативни - като Лъвовете. Ето на кои зодии събитието ще повлияе най-много, според американското "Grazia".

Овен

Определено новолунието и затъмнението ще имат ефект върху тях. Носят им ново начало, енергия, Овните поемат инициатива. Възможно е и обаче да има някакъв край, той е неочакван и премахва старата версия на тези зодии. Промените са неизбежни. Това, което създаваше объркване или стоеше на пътя им, сега се изяснява. Оставят нещо в миналото, друг път се появява. Нека творят.

Лъв

Новолунието и слънчевото затъмнение са в техния знак, нормално е най-силно да им повлияят. Големи обрати и промени за тях. Няма криене от това, което ги търси и призовава. Отдавна очакват и се надяват на нещо, сега може да бъдат изненадани и много доволни - идва нова възможност. Или те най-сетне проявяват смелостта си, събарят ненужното, махат познатите структури, започват нов живот. Напомня им се, че те имат върховната власт в своя живот и имат силата да направят трудни избори, но правилни. Нека вярват, че нищо, което е писано и предначертано за тях, няма да ги подмине. Да слушат сърцето си, докато навигират между край и ново начало.

Останалите вижте в teenproblem.net