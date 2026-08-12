Лицензът за дружествата на "Лукойл" у нас е удължен до 29 октомври

Лицензът, който позволява извършването на бизнес операции с дружествата от групата "Лукойл" в България, е удължен до 29 октомври 2026 г. Това съобщиха от Министерството на икономиката.

Решението е на Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите. От ведомството посочват, че удължаването е резултат от активен диалог на правителствено ниво под егидата на премиера Радев, в координация с Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи и в сътрудничество с британските партньори.

Според Министерството на икономиката мярката е важна за осигуряването на стабилност и предвидимост в работата на дружествата в България.

Лицензът продължава да разрешава бизнес операции с "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл Бункер България" ЕООД.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията", заяви вицепремиерът Пулев.

Срокът до 29 октомври е избран по искане на българската страна, за да бъде синхронизиран с този по лиценза от американска страна.

Правителството ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори с цел да бъде гарантирана работата на рафинерията в България.