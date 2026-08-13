Брад Пит призна: отново пие алкохол след години на трезвеност

Брад Пит рядко допуска публиката толкова близо до себе си. Но в новото си интервю за Esquire актьорът сваля част от защитната броня и говори за неща, които дълго време е предпочитал да оставя извън светлините на прожекторите – семейството, отчуждението от децата, алкохола, загубата на майка му и един от най-мрачните периоди в живота си.
На пръв поглед Пит има всичко – кариера, която го превърна в една от най-големите холивудски звезди, огромно богатство и десетилетия на успех. Самият той обаче признава, че зад всичко това има и моменти, в които животът далеч не е изглеждал толкова съвършен.
"Сега разбирам" – за най-тъмния му период
Едно от най-силните признания в интервюто е свързано с психическото състояние на актьора в особено тежък момент.
Пит подчертава, че никога не е бил човек, който по принцип има суицидни намерения. Но има един период, в който болката е станала толкова силна, че за кратко е разбрал как човек може да стигне до подобно отчаяние.
Той описва състоянието си като момент, в който не е виждал изход и е усещал идеята за смъртта не като желание да сложи край на живота си, а като възможност болката просто да спре. В същото време актьорът категорично казва, че не е възнамерявал да действа и че инстинктът му за оцеляване в крайна сметка е надделял.
"Този живот не е лесен“, е равносметката му.
И след това идва репликата, която може би най-точно описва парадокса в живота му:
"Говорите с човек, който е спечелил от лотарията.“
Зад богатството и славата обаче очевидно има и друга история.
Любопитното е, че Пит не посочва конкретно име или събитие като причина. Той говори само за „семейни неща“.
Контекстът обаче е трудно да бъде игнориран.
През последното десетилетие личният живот на актьора е белязан от болезнената раздяла с Анджелина Джоли, продължителната им съдебна битка и все по-сложните отношения с шестте им деца. Разводът на двойката започва през 2016 г., а официално приключва едва през 2024 г.
Пит не обвинява Джоли в интервюто и не влиза в подробности за причините за отчуждението. Тъкмо тази сдържаност прави признанието му още по-силно – той говори за последствията, но не превръща разговора в поредна глава от публичния конфликт с бившата си съпруга.
Децата – най-болезнената тема
Брад Пит и Анджелина Джоли имат шест деца – Мадокс, Захара, Шайло, Пакс и близнаците Нокс и Вивиан.
Именно отношенията му с тях са сред най-чувствителните теми в историята на семейството.
В последните години няколко от децата направиха стъпки към дистанциране от фамилията „Пит“. Шайло официално премахна фамилията на баща си, а Захара, Мадокс и други деца също са предприели или обсъждали подобни действия според съдебни документи и медийни публикации.
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