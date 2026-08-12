Епидемията от ебола в ДР Конго може да стане най-смъртоносната в историята

Продължаващата епидемия от ебола в Демократична република Конго е на път да надмине по мащаб най-смъртоносното огнище на вируса в историята, което отне живота на над 11 000 души. Това предупреди ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус, цитиран от Associated Press.

"С настоящите темпове, тази епидемия е на път да надмине епидемията от ебола в Западна Африка от 2014 до 2016 г.", заяви той пред журналисти. Огнището в Западна Африка тогава предизвика сериозна тревога по света и даде нов тласък на усилията за разработване на ваксина.

Настоящата епидемия в източната част на ДР Конго е смятана за най-бързо разпространяващата се в историята. До момента тя е причинила смъртта на над 2000 души при повече от 4300 заразени. Епидемията беше официално обявена на 15 май, но властите вече твърдят, че разпространението на вируса е започнало още през февруари.

Рядък щам без одобрена ваксина

Сегашното огнище се различава от предишните епидемии от ебола, тъй като е причинено от рядко срещания щам "бундибуджо". Срещу него към момента няма одобрена ваксина или лечение, въпреки че се работи по разработването им.

Експерти предупреждават, че вирусът се разпространява по-бързо, отколкото властите успяват да проследяват заразените и да овладяват новите случаи. Особено сериозна е ситуацията в отдалечен район в източната част на страната, засегнат от продължаващ конфликт и разположен близо до границите с Южен Судан, Уганда и Руанда.

Повечето нови случаи на заразяване и смърт се регистрират в населени места, до които здравните екипи достигат трудно. Районът страда от лоша инфраструктура и недостатъчно оборудвани медицински центрове, а част от здравните работници са обявили стачка заради неизплатени възнаграждения.

Допълнителна пречка пред овладяването на епидемията е разпространяващата се дезинформация за вируса. Недоверието към външни лица също кара част от местните жители да избягват медицинските центрове.

По-бързо разпространение от епидемията през 2014-2016 г.

Настоящата епидемия е отнела повече човешки животи за по-кратък период от всяко предишно огнище на ебола, включително епидемията в Западна Африка между 2014 и 2016 г., при която са регистрирани най-малко 28 000 случая, отбелязва Associated Press.

Тогава са били необходими около осем месеца, за да бъде достигната границата от 1000 смъртни случая.

Вирусът ебола е рядък, но силно заразен. Заболяването, което причинява, протича тежко и често завършва с фатален изход, пише БТА.