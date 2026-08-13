Хали Бери на 60, не се плаши от годините си

Хали Бери каза, че се чувства наистина добре от това, че скоро ще навърши 60 години.

Актрисата има юбилей на 14-и август. Тя не се страхува от това, че влиза в ново десетилетие от живота си, тъй като има толкова много позитивни неща в него.

"Чувствам се наистина добре за това. Чувствам се така, сякаш съм в най-доброто време от живота си, като актьор и във всичко, което правя. Наричам този период "най-доброто ми представление" и аз наистина вярвам в това. Да бъда актьор, предприемач и жена на тази възраст, и да правя това, което наистина ми е страст, е невероятно изпълващо. Така че, не се притеснявам от това да остарявам, аз просто съм развълнувана за това, което предстои.", посочи звездата пред списание "Hello!".

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