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Карди Би и Мадука Окойе са новата звездна двойка?

Пак бяха забелязани заедно

29.09.2026 | 04:49 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Карди Би май има ново гадже. Според слуховете, 33-годишната рапърка има връзка с футболиста Мадука Окойе.

27-годишният вратар на Удинезе е роден в Германия, а играе за националния отбор на Нигерия. Още през юли звездите бяха забелязани заедно на модно ревю в Париж, като бяха седнали един до друг. Бяха и заснети да ги говорят сладко и да се смеят на тераса. По-късно през юли пък Карди и Мадука бяха забелязани на вечеря във Венеция с приятели, съобщиха от TMZ. Но така и не бяха заснети да се прегръщат или целуват, затова не беше сигурно дали са двойка.

Явно знаменитостите продължават да прекарват време заедно. Скоро певицата и футболистът бяха заснети на Седмицата на модата в Милано, съобщават от "Deux Moi". Има видео, на което двамата се наслаждават на напитки заедно по време на афтърпарти на модно ревю, в което Карди Би участва.

Какво каза Карди и кадри - вижте в teenproblem.net

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