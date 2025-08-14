Доц. Бацелова за нови подвариант на COVID: Няма данни Нимбус да протича по-тежко

Ръст на случаите у нас на заразени с новия вариант на коронавируса - Нимбус. В предаването “България сутрин” епидемиологът доц. Христиана Бацелова каза, че за поредно лято се повишават случаите на COVD-19. Тя добави, че няма нищо притеснително.

"Има подготовка за лечение на пациентите, когато това е необходимо", добави епидемиологът. Доц. Бацелова смята, че заразените хора са доста повече от доказаните случаи, защото хората с леки симптоми вече не се изследват.

Коронавирусът много бързо се променя и адаптацията към организма за по-лесно избягване на ваксиналния имунитет и този след преболедуване, води до повишаване на случаите, добави специалистът.

"Характерно за Нимбус е, че пациентите се оплакват от много силни болки в гърлото. Има отпадналост, повишена температура, болки в стави и мускули, може да има гадене и повръщане. Вероятно има случаи, в които се преболедува по-леко", обясни дoц. Бацелова и добави, че няма данни вариантът Нимбус да протича по-тежко.

Епидемиологът добави, че не се очакват случаи в България, които да изискват честа хоспитализация. "Имаме имунитет, но той отслабва. Очакваме нова адаптирана ваксина, която да е налична към края на септември. Тя ще бъде препоръчителна за рисковите групи, лицата с хронични заболявания и всеки, който не желае да боледува. Ще бъде безплатна", посочи доц. Бацелова пред Bulgaria ON AIR.

Според специалистът най-сигурният начин да подсилваме имунната си система е чрез ваксинация, но няма ваксини срещу всички патогени.

Доц. Бацелова препоръчва рационално хранене и качествен сън.

