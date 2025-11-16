Какво издава кожата, ако здравето на червата е в лошо състояние

Червата и кожата ви може да изглеждат като две отделни части от тялото ви, но науката показва, че те са дълбоко свързани. Това, което се случва в храносмилателната ви система – балансът на бактериите, колко добре усвоявате храната, колко възпаления имате – може да се прояви върху кожата ви като потъмняване, обриви, неравен тен или чувствителност. Тази връзка понякога се нарича ос „черва-кожа“.

Как функционира връзката между червата и кожата?

Червата ви са дом на милиарди микроорганизми (чревната микробиота), които помагат за усвояването на храната, регулират имунната ви система, контролират възпаленията и произвеждат съединения, които се разпространяват в кръвта и влияят на здравето на кожата, пише изданието Frontiers.

Когато чревната микробиота е в дисбаланс, наричан още дисбиоза, може да се появят повече възпаления, чревната бариера да отслабне и токсините или дразнителите да повлияят на кожата ви, което увеличава вероятността от появата на акне, екзема, розацея или пигментация.

Някои чревни бактерии произвеждат полезни съединения, като късоверижни мастни киселини, които поддържат здравето на кожните клетки, помагат на кожната бариера да функционира и поддържат ниско ниво на възпаления. Когато те липсват, кожата ви може да изглежда по-малко жизнена.

Вашата диета, начин на живот (сън, стрес, прием на антибиотици) и околната среда оформят чревния ви микробиом – и по този начин косвено и кожата ви.

Какво може да видите на кожата си, когато здравето на червата е в лошо състояние?

Повтарящи се обриви или упорито акне, особено около брадичката и челюстта.

Кожа, която изглежда уморена, безжизнена или по-чувствителна от обикновено.

Зачервяване, екзема, лющещи се петна или упорито дразнене.

Подуване, проблеми с храносмилането или нередовно храносмилане често съпътстват тези кожни симптоми, защото причината е една и съща.

