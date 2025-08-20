5 напитки за добро храносмилане

Добро храносмилане – добро здраве и усмивки всеки ден. Състоянието на храносмилателната ни система е от решаващо значение за имунитета ни, настроението, състоянието на кожата, отслабването и т. н. Храните и напитките, които всеки ден консумираме могат да подобрят или влошат чревната микробиота. Ето защо е важно да ги подбираме внимателно.

Вижте няколко от най-полезните за червата напитки, препоръчани от нутриционисти, с които можете да постигнете по-добър микробиом.

1. Кефир

Кефирът е ферментирал млечен продукт, приготвен чрез два вида ферментация. Процесът на ферментация създава биоактивни съединения. Изследванията показват, че тези съединения могат да допринесат за способността на кефира да се бори с вредните микроби в червата и в други части на тялото.

2. Комбуча

Комбучата е леко газирана, ферментирала чаена напитка. Тя съдържа живи пробиотици, които могат да подобрят чревния ни микробиом, сочат изследвания. Богата е и на антиоксиданти, които помагат в борбата с възпаленията.

Комбучата е полезна за здравето на червата благодарение на ферментацията и пробиотиците си. Ферментацията създава мастни киселини, които намаляват възпалението, а също така произвеждат витамини от група В и ензими, които са отговорни за повишаването на имунитета, смятат специалисти.

