Пикочният мехур е орган с балоноподобна форма. В него се събира урината, отделена от бъбреците преди да бъде изхвърлена от тялото. В урината се намират редица отпадни вещества, крайни продукти от метаболизма, соли, токсини. Задържането на урината задълго, нездравословният начин на живот, лошото хранене, недобрата хидратация са само част от факторите, предразполагащи към инфекции на пикочните пътища. Токсините, които се натрупват в пикочния мехур могат да причинят развитие на бактерии, чести цистити и по-сериозни възпалителни заболявания на пикочните пътища.

Важно е да се стараете да детоксикирате пикочните пътища, за да намалите риска от инфекции на пикочния мехур и бъбреците. С помощта на някои мъдри съвети и натурални начини можете да изведете токсините от пикочните пътища и да се предпазите от чести цистити.

Ето 5 начина за естествен детокс на пикочните пътища:

1. Поддържайте добра хидратация

Пиенето на достатъчно вода е може би най-важният подход. Адекватният прием на течности помага за разреждане на урината, намаляване на концентрацията на отпадъци и токсини, насърчава редовното отмиване на стените на пикочния мехур, според Клиника Майо. Стремете се да пиете вода през целия ден, а не големи количества наведнъж. Ако се събуждате често през нощта с позиви за тоалетна, ограничете течностите в осветените часове.

2. Избягвайте или намалете дразнещите пикочния мехур храни и напитки

Някои храни и напитки могат да раздразнят лигавицата на пикочния мехур или да увеличат честите позиви за уриниране. Сред тях са:

Кофеин (кафе, чай), газирани напитки

Алкохол

Цитрусови плодове/сокове, доматени продукти

Пикантни храни, люти чушки

Изкуствени подсладители, интензивни аромати

Шоколад

Много киселинни храни

Намаляването на тези храни и напитки може да облекчи оплакванията и да намали токсинитев пикочния мехур.

Източник: 5 начина за детокс на пикочните пътища: Какво да правим против цистит