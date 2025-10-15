52 т е боклукът, който дневно се генерира в столичния квартал "Красно село"

Кризата с боклука в София продължава, а сред най-засегнатите продължава да бъде район "Красно село".

"Следим ситуацията, със сигурност сега е по-добре от първите дни на кризата. Чакаме трайните решения от общината. След акцията в събота, с над 250 доброволци и над 100 тона извозен боклук, имаше видим резултат", каза кметът на район "Красно село" Цвета Николаева в студиото на "България сутрин".

Информацията, която тя има от Столичната община, е, че се чакат два големи камиона, за които трябва да се назначи и персонал.

От понеделник районният кмет няма нова информация за решаването на кризата с боклука.

"Вчера общо 4 камиона са чистили, през нощта един камион е направил два курса. Досега 6 големи камиона и един малък бяха на 24-часов режим. Средно 14-16 курса на ден имаха. 52 тона е боклукът, който дневно се генерира в "Красно село". Когато се извозват 20, останалите 30 се натрупват и така ден след ден", даде конкретен пример кметът на района.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че не е виждала някой умишлено да разпилява боклук в района.

"Доказателства не съм виждала, фактите, които смятам, че са верни - ние генерираме много отпадъци. Колкото и да има желание да се събира в цветни контейнери, тонажът е много голям", посочи Цвета Николаева.

По думите ѝ е трябвало още преди година Столичната община да започне процедурата и да бъде избран изпълнител до приключването на действащия договор за сметосъбиране.

"Около 14 камиона са необходими. Ние сме с тесни улици. Безоперативно изхвърляне на кофата не може да се извършва, има ръчен труд. Сега на момента трябва още техника, още служители, които да оперират. Нямам идея каква е визията. Тези решения не ги взимам аз, аз съм потърпевша, моят район страда, търсим решение", каза още кметът на район "Красно село".

В района има 4 локации за събиране на отпадъци. Те се използват, но от хората, на които им е удобно по път към работа сутрин да изхвърлят боклука си там.