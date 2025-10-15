Принц Хари е "много наранен" от хейта, който залива Меган

Принц Хари е "наранен и огорчен" от вълната критики срещу съпругата му Меган Маркъл след последното ѝ пътуване до Париж, съобщава Daily Mail.

По време на Седмицата на модата в Париж в началото на октомври, херцогинята на Съсекс публикува видео в Instagram, в което се вижда как пътува с кола из града с вдигнати на седалката крака. Критиците обаче побързаха да нарекат кадрите "недообмислени и безчувствени“, защото автомобилът ѝ минавал в близост до тунела "Пон д’Алма", където майката на Хари – принцеса Даяна – загина трагично през 1997 г. на 36-годишна възраст.

Приятели на семейството обаче отхвърлиха тези обвинения като "абсурдни".

"Да се каже, че тя нарочно е минала покрай тунела, е пълно изопачаване. Хари беше много разстроен. Смъртта на Даяна бе използвана като оръжие срещу съпругата му. А тя дори не е минавала близо до тунела. Всичко това е една шега, но никак не е смешна за Хари. Беше наранен, но най-депресиращото е, че не беше особено изненадан. По-скоро отчаян, отколкото шокиран", твърди източник на изданието.

Близък до херцога на Съсекс коментира пред People, че Хари винаги ще защитава съпругата и децата си от това, което смята за "несправедливи, негативни и тенденциозни медийни атаки".

44-годишната Меган направи своя дебют на Седмицата на модата в Париж на 4 октомври, като присъства на ревюто на Balenciaga, за да подкрепи новия креативен директор на марката Пиерпaоло Пичоли.

Любовта си към френската столица тя беше описала още през 2014 г. в закрития си вече лайфстайл блог The Tig: „О, колко обичам града на светлините. Да, в съзнанието ни е романтизиран от филмовите кадри с Айфеловата кула и дългите разходки край Сена – от Before Sunrise до Amélie и À bout de souffle на Жан-Люк Годар. Храната, акцентът, онова "je ne sais quoi" на жените с тяхната вродена елегантност – въздишам само докато го пиша.“

В мемоарите си "Spare" (2023 г.) принц Хари разказа, че през 2007 г., когато бил в Париж за полуфинала на Световното първенство по ръгби, сам е преминал през тунела „Пон д’Алма“.

„Беше много лоша идея… Казвах си, че търся затваряне на една страница, но всъщност исках да почувствам онова съмнение, което бях изпитал, когато JLP ми даде полицейските досиета – неверие, колебание. Вместо това тогава за пръв път всички съмнения отпаднаха. Тя е мъртва, мислех си. Господи, наистина я няма завинаги“, пише принцът.

Макар Меган никога да не е имала възможност да срещне своята свекърва, като Хари често е говорил за приликите между двете жени.

През април в подкаста "The Jamie Kern Lima Show" водещата припомни публичните думи на херцога: „Толкова много от това, което е Меган, е като майка ми. Тя има същото състрадание, същата емпатия, същата увереност. Има тази топлота.“ На което Меган отвърна: „Прекрасно е. Жалко, че никога не съм имала възможност да я срещна.“