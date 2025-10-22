Украински дрон за 700 евро унищожава руски хеликоптер за шест милиона евро

Дейността на фронта на оспорвания град Покровск (източна Украйна) отново е доминирана, за пореден ден, от движението на дроновете, които се превърнаха в главните герои на конфликта. Нещо необичайно е на път да се случи. От украински позиции излита малък камикадзе апарат, снабден, освен с малък експлозив, и с камера, която позволява да се наблюдава траекторията на полета на живо. Малко след това той се сблъсква с руски военен хеликоптер модел Ми-8, в който украинският пилот успява да се вряза. Почти веднага вражеският апарат пада на земята, превърнат в огнен купчина. С действия като тази украинската армия се опитва да запази позициите си въпреки дипломатическите перипетии около конфликта, като Киев отново е под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп да отстъпи пред Русия на преговорната маса, пише испанският El Pais.

Балтика (военен псевдоним), 27-годишният пилот и герой на атаката, обяснява по телефона на EL PAÍS от позицията си как е успял: „Бяхме опитвали вече няколко пъти. Последният път беше само преди няколко дни. Тази сутрин излетяхме с дрона FPV (първолично виждане, съгласно английската абревиатура), не специално за да свалим хеликоптера, а за да търсим друга цел. В началото видяхме Ka-52 (друг тип руски хеликоптер), но скоростта му беше твърде висока и нашият FPV не можа да го достигне. Когато се обърнахме, се натъкнахме на Mi-8. Много, много късмет“. „Останахме спокойни и се концентрирахме върху работата си. Видяхме дрона да се приближава [към руския апарат] и изображението изчезна“ в момента на удара, добавя той, като се позовава на атака, състояла се на 29 септември.

Изображенията, заснети от няколко украински наблюдателни дрона, които летят в същата зона, стават вирусни и валят поздравления за подвига, сред които и този на президента Володимир Зеленски. Почти толкова важно, колкото свалянето на хеликоптера, беше получаването на подробни видеозаписи от атаката, които зарадваха украинските войници и се появиха във всички медии.

Този украински Давид, който победи руския Голиат, е малък повод за оптимизъм и еуфория, който, както признават самите местни военни, не трябва да ги кара да забравят, че се намират в една от най-сложните и ожесточени ситуации в конфликта. Танковете и другите военни превозни средства губят тежест и мястото им се заема от дронове от двете страни в една все по-широка зона на бойни действия. Населените места в близост до линията на контакт между двете армии, като Краматорск, Славянск или Костянтиновка, живеят под постоянна заплаха от този тип апарати. Преди няколко дни малък дрон уби френския репортер Антони Лаликан, който се намираше на най-малко двадесет километра от фронта.

Пилотът Балтика и неговите колеги потвърдиха подозренията си за свалянето няколко секунди след удара, благодарение на предаването от другите разузнавателни дронове. Екраните показват апарата, първо как лети в пламъци, а след това, вече на земята, изгорелите останки и дори тялото на един от нападателите, също изгоряло, на няколко десетки метра. „Бяхме щастливи, крещяхме, смеехме се и се поздравявахме един друг“, разказва Балтика три дни след атаката.

„Оттогава не сме виждали да излитат хеликоптери“, добавя тя с известна ирония. За да успеят да свалят хеликоптера с малката дрон с дължина около половин метър, те дават да се разбере, че трябва да съвпаднат редица условия, като скоростта на двете машини, както и липсата на дъжд или силен вятър.

Украинските военни власти не са могли да потвърдят броя на войниците, които са пътували в хеликоптера. Максим (пожелал да се представи само с първото си име), командир на батальона „Хищници от височините“, част от 59-та бригада, и шеф на пилота на дрона, смята, че са пътували не по-малко от трима или четирима и че никой от тях не е оцелял. Седнал в офиса си, 31-годишният военен подчертава факта, че с дрон на стойност около 700 евро е успял да унищожи хеликоптер, оценен на не по-малко от шест милиона евро. И той, и Балтика настояват, че това е първият документиран случай, в който са успели да унищожат по този начин вражески хеликоптер.

Новата реалност е, че Украйна вече произвежда милиони дронове годишно, от всички видове и с различен обхват, а цената на ракета за сваляне, например, на Ми-8 може да достигне около един милион евро на бройка. Ето защо Зеленски иска да размени с Тръмп дронове за ракети с дълъг обхват „Томахоук”.

Обикновено те успяват да поразят други видове цели на нападащите войски, като превозни средства, складове, жилища или дори ракетни установки. Но досега никога не са постигали нещо подобно, отбелязва с гордост Максим, който смята, че дронът трябва да е поразил директно резервоара за гориво.

„В момента на атаката не бях в командния пункт. Обикновено казвам на пилотите си, че имат заповед да поразяват поне една руска кола на ден. Този ден ми съобщиха, че не са поразили нито една, но... че са свалили хеликоптер“, спомня си той.

Атаката на 29 септември се състоя между контролираните от Русия населени места Надиевка и Котляривка, югозападно от оспорвания град Покровск. Дронът FPV излетя от разстояние около 15 километра, обичайно разстояние за този тип операции.

Унищожаването на руския Ми-8 обаче е само една малка част от битката, която се води в източната част на Донецк, където войските на Кремъл контролират около 70% от територията. Част от територията около Покровск, окупирана от руснаците през август, е освободена, а голяма част от останалите в тази зона нападатели са блокирани и обкръжени, но боевете все още са сложни, оценява командирът на батальона с дронове.

Руски източници признават в каналите на социалната мрежа Telegram, с информация от военни на място, че техните мъже едва могат да се движат в малки групи извън престрелките пеша или с мотоциклети и че логистиката за поддържане на позициите им е трудна за поддържане. Въпреки всичко, те успяват да поддържат натиска върху населени места като Добропилия, от околностите на което местната армия се опитва да спре нападателите в момент от годината, есента, когато студът и дъждовете скоро ще усложнят още повече условията за бой.