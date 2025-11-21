Стрес, консумация на захар - какво отслабва имунитета?

Имунната система е невидима за нас, но тя е винаги в готовност, за да се бори с вируси, бактерии и други „неприятели“ на тялото ни. Докато често мислим, че добрият имунитет зависи само от витамини или добавки, истината е, че ежедневните ни навици имат също толкова голямо значение за това да сме здрави.

Вижте 15 фактора, отслабващи имунитета ни.

1. Недоспиване

Според западни изследвания, по-малко от 6–7 часа сън на нощ отслабват активността на естествени „клетки-убийци“, които са първата линия на защита срещу вируси. Липсата на сън повишава и възпалителните маркери в тялото, което прави имунната система по-бавна и по-неефективна.

2. Хроничен стрес

Постоянният стрес води до непрекъснато отделяне на хормона на стреса кортизол, който „потиска“ имунните реакции. Тялото влиза в режим „оцеляване“, а не „защита“, което позволява на вирусите да се размножават по-лесно.

3. Честа консумация на захар

Според анализи западните източници, голямото количество рафинирана захар намалява ефективността на белите кръвни клетки за няколко часа след консумация. Това създава „прозорец“, в който сме по-уязвими към инфекции. Не бива да забравяме, че захар се съдържа освен в лакомствата, а и в готовите сосове, безалкохолни напитки и т. н.

