9 храни против деменция

Да поддържаме ума си остър не се свежда само до научаване на нови умения или решаване на пъзели. Храната, която консумираме, оказва силно влияние върху начина, по който работи мозъкът ни. Той се нуждае от постоянен приток на хранителни вещества, антиоксиданти и полезни мазнини, за да остане енергичен и съсредоточен. Ако искате да подобрите концентрацията си, да подпомогнете паметта или просто да се чувствате по-бодри, определени храни могат да дадат на мозъка ви точно това, от което се нуждае.

Защо храненето е важно за мозъчната функция?

Мозъкът използва около 20% от цялата енергия на тялото. Това означава, че качеството на храната, която приемате, има пряко влияние върху умствената яснота, паметта и способността за концентрация. Ключови хранителни вещества, като омега-3 мастни киселини, витамини от група В, антиоксиданти и минерали, като магнезий, помагат на мозъчните клетки да комуникират, намаляват възпалението и поддържат правилното кръвообращение в мозъка.

Ежедневните хранителни избори може да изглеждат дребни, но с времето допринасят за дългосрочно когнитивно здраве и сила.

Най-добрите храни за по-добра концентрация и памет

1. Тлъста риба

Сьомга, сардини, пъстърва и скумрия са богати на омега-3 мастни киселини, които подпомагат изграждането на клетъчните мембрани в мозъка и подобряват комуникацията между невроните. Хранителните режими с повече омега-3 се свързват с по-добра памет и стабилно настроение.

2. Боровинки

Боровинките съдържат много антиоксиданти, особено антоциани, които предпазват мозъка от оксидативен стрес. Редовната им консумация може да подобри способността за учене и да забави когнитивното стареене.

Източник: Храни против деменция – какво да ядем за по-добра памет