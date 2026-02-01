От досиетата "Епстийн" изскочи и Путин, педофилът набирал жени чрез КГБ

Джефри Епстийн е ръководел „най-голямата операция за примамване на жени в света" от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, твърдят източници от разузнавателните служби пред "Дейли мейл".

Публикуването на над три милиона нови документа, свързани с покойния сексуален престъпник, дава основание да се повярва на сензационните твърдения на висши служители от службите за сигурност, че Епстийн е работил за Москва и вероятно за Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света.

Досиетата включват 1056 документа, в които се споменава руският президент Владимир Путин, и 9629, в които се споменава Москва. Епстийн дори изглежда е успял да си осигури аудиенции при Путин след осъждането му през 2008 г. за набиране на деца за проституция.

Източниците казват, че това може да обясни защо Епстийн изглеждаше да се радва на изключително богат начин на живот, несъответстващ на кариерата му на финансист, въпреки че

няма документирани доказателства, свързващи Путин и неговите шпиони

директно с незаконните дейности на Епстийн.

Но източниците също твърдят, че докато американските служби за сигурност „наблюдавали" руските връзки на Епстийн в продължение на години, техните британски колеги се колебаели поради връзката на Епстийн с Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Твърди се дори, че в имейл Бил Гейтс е помолил един от съветниците на Епстийн да му предостави лекарства за лечение на полово предавани болести след "секс с руски момичета".

В последните разсекретени документи се потвърджава и че Епстийн е предложил да запознае принц Андрю с "красива 26-годишна рускиня през август 2010 г." - две години след осъждането му.

Американски експерти по разузнаване смятат, че Епстийн е бил въведен в света на шпионажа чрез бизнес сделки с Робърт Максуел, опозореният медиен магнат, който – подобно на Епстийн – почина при неясни обстоятелства; в случая на Максуел тялото му бе намерено да плава в Атлантическия океан през 1991 г., като очевидно е паднал от яхтата си.

Епстийн беше намерен обесен през 2019 г., но роднините му смятат, че е бил убит

за да бъде заглушен. Дъщерята на Максуел, Гислен, излежава 20-годишна присъда за трафик на деца с цел сексуална експлоатация и други престъпления, свързани с връзката й с Епстийн, с когото се предполага, че се е запознала скоро след смъртта на баща си.

Източници от службите за сигурност твърдят, че Робърт Максуел е бил руски агент от 70-те години, когато е работил за екстрадирането на съветски евреи в Израел с участието на израелската разузнавателна служба Мосад.

В замяна, казват те, Максуел е изпирал руски пари в Запада – с помощта на Епстийн.

Те смятат, че

финансистът е бил представен на Максуел и КГБ от нефтен магнат

също на заплата в руското разузнаване. Разследванията на бизнес сделките на Робърт Максуел са разкрили връзки не само с КГБ и Мосад, но и с МИ6.

Американските служби за сигурност също смятат, че Епстийн е имал дългогодишни връзки с руската организирана престъпност, която може да го е изнудвала. Това би могло да обясни лекотата, с която Епстийн изглежда е успявал да докарва „момичета" от Русия, пише "24 часа".

В шокиращ имейл, изпратен до Епстийн на 11 септември 2011 г., неизвестен сътрудник обсъжда „среща с Путин" по време на предстоящо пътуване до Русия. Лицето казва на Епстийн:

„Говорих с Игор. Той каза, че последния път, когато беше в Палм Бийч, си му казал, че

имаш среща с Путин на 16 септември и че може да резервира билет за Русия

за да пристигне няколко дни преди теб."

Изглежда, че Епстийн е имал насрочена друга среща с Путин през 2014 г. В имейл до Епстийн японският предприемач Джой Ито казва на педофила, че друг американски милиардер на име Рийд Хофман, съосновател на уебсайта LinkedIn, не е могъл да се присъедини.

„Здравей, Джефри", пише Ито. „Не успях да убедя Рийд да промени графика си, за да се срещне с Путин заедно с теб." Не е ясно дали тази среща е била осъществена.