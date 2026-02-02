Вътрешният кръг на MAGA: Кой е на върха, извън него и на ръба преди междинните избори?

Втората година от втория мандат на Доналд Тръмп започна със стремеж да завладее повече чужди територии, докато се опитва да успокои недоволството заради безмилостната си кампания за депортиране у дома.

Тръмп се изправя срещу насрещните ветрове на втората година от управлението, като по-голямата част от висшия му екип е непокътнат.

През първата му година, отстраняването на най-високо ниво дойде, когато съветникът по националната сигурност Майк Уолц беше премахнат поради ролята си в скандала с текстовите съобщения Signal-gate. Бившият зам.-директор на ФБР Дан Бонджино напусна поста си през декември, след като се оплака от нарастващия стрес върху семейния му живот.

Един вътрешен човек от правителството заяви пред Daily Mail, че е малко вероятно да има много съществени промени в екипа на Тръмп преди междинните избори през 2026 г. Всъщност президентът изглеждаше доста оптимистично настроен за представянето на екипа си тази седмица по време на заседанието на кабинета си.

Но работата в нестабилната орбита на Тръмп означава да се справяш с върховете и спадовете на новинарския цикъл, като същевременно се опитваш да останеш в благоволението на непостоянния главнокомандващ.

Сблъсквайки се с враждебна електорална среда преди междинните избори през 2026 г., съветите и насоките, които Тръмп получава, ще бъдат безценни. Ако не се случи немислимото, президентът няма да уволни своя номер 2 - вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Но тъй като имиграционните операции предизвикаха вълнения в Минесота - и граничният цар на Тръмп Том Хоман пое юздите от министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем - един вътрешен човек предупреждава, че Ноем бързо губи траектория.

Daily Mail оцени 10-те най-добри съветници на президента, за да определи кой се издига, кой пада и кой държи реалната власт в Западното крило.

Сузи Уайлс

Ако някой притежава трайната лоялност на президента Тръмп, това е началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Това се доказва от способността ѝ да оцелее след остро разкритие в две части във Vanity Fair, в което тя беше цитирана да казва, че Тръмп е "алкохолик“, нарече Ванс "теоретик на конспирацията“ и обвинява Илон Мъск в микродозиране по време на неговите X тиради.

Един вътрешен човек от Белия дом казва пред Daily Mail, че Уайлс е "най-малко вероятно да отиде някъде“.

С доказан опит в спечелването на избори, съветът на Уайлс ще бъде жизненоважен в решаваща година от средносрочния цикъл, в която Тръмп ще пътува всяка седмица, за да помогне на републиканците да запазят крехкото си мнозинство в Конгреса. И се очаква Уайлс да бъде до него на всяка стъпка, докато той се пренасочва към вътрешните въпроси след наситената с външни работи първа година след завръщането си на поста.

Уайлс е брандирана като единствения човек, който може да бъде откровен с Тръмп, и мнението на този човек президентът цени най-много. Ако Уайлс си тръгне, това вероятно ще бъде нейно решение, а не на Тръмп, каза източник от Белия дом.

Пийт Хегсет

Доклад от края на 2025 г. твърди, че министърът Пийт Хегсет може да бъде "първата голяма жертва“ на втория мандат на Тръмп. През април се появиха съобщения, че Белият дом търси заместник на фона на скандала със Signal-gate, но нищо не се получи.

Решен да остави своя отпечатък в Пентагона, Хегсет прекара първата си година в преименуване на Министерството на отбраната на Министерство на войната – въпреки обещанието на Тръмп да бъде президентът, който слага край на войните.

Тръмп харесва, че Хегсет – красив, мускулест, татуиран бивш водещ на Fox News – е лицето на американските военни. Пенсионираният майор от армията настоява за възстановяване на духа на "военен боец“ и "воинския етос“ сред редиците.

Кристи Ноем

Най-рисковият служител на Тръмп се променя всеки месец, но в момента това е министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Демократите призовават за нейния импийчмънт заради лошо управление на Министерството на вътрешната сигурност, а докладите твърдят, че тя ще бъде първият член на кабинета, уволнен през 2026 г.

Тръмп направи граничната сигурност и нелегалната имиграция крайъгълен камък и в трите си президентски кампании, поставяйки Ноем начело на мисията му да депортира 1 милион мигранти през първата си година на поста – цел, която министерството не успя да постигне.

Пронизана от войни за територии, текучество на персонала и безкраен поток от лоши публикации в пресата, Ноем не може да си почине. Съвсем наскоро осем източника съобщиха на Washington Examiner, че Ноем и Кори Левандовски са започнали "зъл“ заговор за отстраняване на комисаря по митниците и граничната защита Родни Скот.

Пам Бонди

Първият избор на Тръмп за главен прокурор не беше Пам Бонди. Тя се очерта като негов кандидат едва след като бившият конгресмен от Флорида Мат Гейц се оттегли от разглеждането. Гейц не получи гласовете на Сената след публикуването на доклад за етика на Камарата на представителите, в който се твърди за сексуални посегателства и употреба на незаконни наркотици.

Но Бонди остана твърдо лице в администрацията на Тръмп, като никога публично не загуби доверието на президента, въпреки че се сблъска с поредица от призиви от движението MAGA да бъде уволнена на фона на неуспешния преглед на досиетата на Джефри Епстийн.

"Ако е могла да преживее това, може да преживее всичко“, каза вътрешен човек от ФБР пред Daily Mail, добавяйки, че са смятали, че Бонди ще бъде уволнена няколко пъти през първата година, но тя някак си е оцеляла при всеки удар.

Каш Пател

Директорът на ФБР Каш Пател не е непознат с публичната критика – дори тази седмица е изправен пред репортаж на The New York Times, в който 45 настоящи и бивши служители се обявиха срещу неговото лидерство.

За разлика от бившия заместник Бонджино, Пател изглежда планира да издържи през всичките четири години, но грешките му вероятно не са изцяло зад гърба му.

Той е критикуван за преназначаването на агенти към имиграционните власти; за използването на финансиран от данъкоплатците самолет за лични пътувания с приятелката си, кънтри изпълнителка; и за това, че е по-загрижен за оптиката, отколкото за разследванията.

Един ръководител каза, че Пател извършва служебни дейности на футболни мачове, а не в офис. Друг каза, че е обсебен от контролирането на наратива в социалните медии за нашумели случаи като убийството на Чарли Кърк.

Том Хоман

Граничният цар Том Хоман загуби сила през първата година на Тръмп, преди президентът да вдъхне нов живот на мисията му.

Един от първите назначени от Тръмп след изборите през ноември 2024 г., Хоман се измъкна във фонова роля – от строг оператор на граничния контрол се превърна в скандализирана втора цигулка след Ноем, която обича светлината на прожекторите.

Хоман беше ударен от лоши заглавия през 2024 г. за предполагаемо получаване на подкупи от агенти на ФБР под прикритие и оттогава се сблъсква с турбуленции.

Вътрешно той загуби позиции след бавната си реакция на стрелбата на Рене Гуд от ICE в Минесота, като първоначално заяви, че иска да прегледа доказателствата, преди да коментира. Това навреди на репутацията му сред служителите на Тръмп, въпреки че десетгодишната му връзка с президента изглежда стабилна.

Марко Рубио

Държавният секретар Марко Рубио е най-незаменимият член на кабинета на Тръмп и е най-обичаният член на екипа на президента.

Бившият сенатор от Флорида, когото Тръмп нарече "Малкият Марко“ по време на президентските избори през 2016 г., сега е най-добрият поддържащ актьор в кабинета на президента.

Той има толкова голяма подкрепа, че Рубио е водещ претендент за номинацията на републиканците за президент през 2028 г., веднага след Ванс. Тръмп е възложил на Рубио специално подбрани задачи, които доказват, че държавният секретар носи значителна част от политическия портфейл на Белия дом.

Рубио сега ръководи Агенцията за национална сигурност, USAID, плановете на Тръмп за Венецуела, комитета, осигуряващ Световното изложение Експо 2035 за Маями, и други роли като Национален архивист.

Скот Бесент

Министърът на финансите Скот Бесент доказа, че е умел в превръщането на твърдолинейните политики в широко осезаеми победи. Бесент подкрепя битките на президента срещу председателя на Федералния резерв Джей Пауъл и неговата тарифна война с чужди държави.

Един вътрешен човек за Тръмп заяви пред Daily Mail, че Бесент се намира удобно в най-доверения вътрешен кръг на президента, редом с Хоман, Рубио и Ванс.

Освен елегантността си пред камерата, с която обяснява икономическите планове на Тръмп, Бесент се е изправял лице в лице с най-ожесточените критици на президента, като например пламенните му обяснения срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм на Световния икономически форум.

Острите реплики на Бесент и готовността му да се изправи срещу враговете на Тръмп са добър знак, като се има предвид образът на коравия човек на шефа му.

Представен като евентуален заместник на Пауъл, Бесент очевидно е спечелил уважението на президента и според вътрешни хора той има нарастващо влияние.

Каролайн Лийвит

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит е една от най-борбените фегури на президента през първата година на Тръмп, показвайки колко умела е в борбата с "фалшивите новини“ лице в лице. Тя обаче е бременна и очаква бебе през май, което означава, че може да се нуждае от време далеч от подиума на Белия дом.

Преди време Ливийт спомена, възнамерява да изкара пълния четиригодишен мандат, но възниква въпросът кой може да я замени в нейно отсъствие. След първата си бременност, по време на кампанията през 2024 г., Ливийт се върна на работа още първата седмица след раждането на детето си. Сега може да избере малко повече почивка.

Често привличана на срещи на висши политически деятели, Лийвит редовно съветва членовете на кабинета относно посланията им, включително Рубио и президента.

Стивън Милър

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом и висш съветник на Тръмп Стивън Милър видя как значението му експлодира през първата година на Тръмп.

Ръководейки отдела за депортиране в Белия дом, Милър наблюдаваше политиките, стоящи зад обширния мандат на президента за депортиране. Дали Милър е доволен от темпото на депортиране досега, остава открит въпрос.

Милър обаче наскоро претърпя неуспех, след като нарече Алекс Прети "потенциален убиец“, което доведе до широки критики отляво и отдясно. Въпреки че по-късно Милър обвини реториката за неразбиране от екипа на Ноем, това опетни имиджа му.

И все пак висшият съветник на Тръмп беше привлечен по-близо до други въпроси, като например да наблюдава как американските специални части нахлуват в дома на бившия диктатор Николас Мадуро в Мар-а-Лаго и да бъде упълномощен да продаде тарифния план на Тръмп на лидери на Капитолийския хълм.