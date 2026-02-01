Еврото от днес е единствената официална валута

От днес еврото е единствената официална валута в България. Страната ни е 21-вият член на еврозоната, а вчера - 31 януари, изтече срокът на двойното обращение на лев и евро.

До края на юни банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс - 1,95583 лева за едно евро. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

В населените места, където няма банкови клонове, услугата се извършва от "Български пощи", но там максималната дневна сума е 10 000 лева наведнъж, като отново е необходима предварителна заявка. БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

До 8 август тази година търговците са длъжни да обозначават цените в евро и в лева. /БНР