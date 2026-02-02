Проверяват дали трите трупа в хижа "Петрохан" не са на издирваните от "Наглите"

Разследващи проверят дали трите трупа, открити в хижа "Петрохан" не са на издирваните от групата за отвличания "Наглите". Това съобщава Евроком, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Няколко коли с полицаи са се отправили към хижата, като те са били предвождани от униформени с автоматични оръжия.

Според непотвърдена информация жертвите може и да са рейнджъри от Планинския контрол, които са използвали хижата за база през почивните дни. Според NOVA обаче преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората.

Получен е сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. Открити са три безжизнени тела на мъже. На място е установено, че е опожарена част от бившата хижа "Петрохан“, която към момента се стопанисва от частно лице. Това каза на брифинг пред журналисти началникът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценоотносно откритите по-рано днес три тела.

По думите му мъжете са живеели в хижата.

"Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени", каза още той.

"Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. В самото начало на разследването сме“, каза ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.

"Хижата се намира на трудно достъпно място. Самата хижа е опожарена. В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезе в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаме какво има вътре в хижата. Към момента нямаме свидетели, които да са били в зоната на хижата. Подлежи на установяване и каква дейност са извършвали тримата, имали ли са оръжия, законни ли са били тези оръжия. Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта на тези три лица", каза още тя.