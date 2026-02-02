Шарков: Здравната вноска поетапно да се вдига, за да стане 10%

Над 200 клинични пътеки имат нужда от дофинансиране, тъй като плащанията по тях изостават средно със 77%.

Това показват данните от проучване на ЕКИП, по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС), за дефицитите в здравеопазването.

Сумата, която е необходима, е в размер на 1,42 млрд. евро. Тя ще бъде достатъчна, за да се компенсират дефицитите по тези 207 клинични пътеки, които са недофинансирани.

Това ще бъде възможно при условията на редовен бюджет. Страната ни в момента е в условията на удължителен бюджет, така че осигуряването на тези средства за тази календарна година ще бъде трудна задача.

Най-недофинансирани са клиничните пътеки в сектори "Неврохирургия", "Ортопедия", "Травматология", "Гинекология", "Кардиология", "Урология" и "Гастроентерология".

Това са клинични пътеки, при които се налага най-често пациентите да доплащат суми, постъпвайки на лечение в болнични заведения.

От Лекарския съюз предлагат да се помисли за увеличение на здравните вноски.

"Здравната вноска поетапно трябва да се вдигне с 2%, т.е. да стане 10% в следващите няколко години, за да започне съответно да компенсира именно тази дупка, която се създава, а и реално да регламентира инвестициите на пациента в здравната система", заяви здравният икономист Аркади Шарков.

Той отбеляза, че и към момента продължава да има "сива" част, за която не сме напълно наясно какво е потреблението там.

"Искаме да има по-малко доплащане в системата на здравеопазването", допълни председателят на УС на БЛС Николай Брънзалов.