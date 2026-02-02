Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Струва си да намалите усилията по търсенето на ново гадже. Създавайки десетки запознанства рискувате да пропуснете „истинското“. Отговорете си на въпроса какво действително искате, а не какво си представяте, че трябва да се случи. Звучи парадоксално, но колкото по-малко усилия полагате за започване на нова връзка, толкова по-вероятно е наистина да я стартирате. Нормално е да се „оглеждате“ за подходящия човек, но без да прекалявате със старанието.

Телец

Някой ще ви каже думи, които отдавна искате да чуете. Наблюдавайте присъстващите в обичайното си обкръжение. Ще усетите привличане, на което до момента не сте обръщали достатъчно внимание. Не говорете за вълненията си, не всеки е готов да сподели с вас искрено радостите ви. Старо гадже може изведнъж да „цъфне“ на хоризонта. Помислете за последствията, преди да възстановите връзката.

Близнаци

Притегателни сте и някой ще ви сподели тихо-мълком дълбоките си чувства. Реагирайте искрено и не давайте фалшиви надежди за връзка, ако нямате интерес към въпросната личност. Ако той/тя е бил/а в „списъка на желанията“ и надеждите ви са били да се сближите точно с него/нея, приемете че сте късметлии и сте сбъднали една от мечтите си.

