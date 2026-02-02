Училище, управлявано от руското външно министерство в Западен Лондон, обучава своите ученици как да използват бойни дронове.

Училището на руското посолство в Нотинг Хил се посещава предимно от деца на някои известни и заподозрени шпиони, както и от съветски дипломати, работещи във Великобритания.

Учебните планове показват, че ученици от 10-ти клас, съответно на 14 и 15 години, са получили едночасов урок през януари по "основи на техническата подготовка и комуникациите“ за бойни дронове.

Миналия срок децата са били обучавани и на първа помощ на бойното поле, както и на курс за това как да се предпазят от химически и биологични оръжия, съобщава The Times.

Обучението се провежда в рамките на курс, наречен "Основи на сигурността и защитата на родината“, известен като OBZR, който беше въведен в руските училища в началото на миналата учебна година.

Въвеждането му дойде на фона на увеличаване на милитаризираното и пропагандно обучение след нахлуването на Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г.

Украйна - марионетка на Запада

През 2024 г. беше съобщено, че училището към руското посолство е обучавало учениците си как да сглобяват оръжия и да хвърлят гранати по време на физическо възпитание. В часовете по история децата учат, че Украйна е "марионетка на Запада“, която се е заела да "дестабилизира“ Русия.

Смята се, че около 100 ученици посещават училището, 60 от които са на възраст между седем и 18 години, които посещават занятия пет дни в седмицата в продължение на три срока всяка година.

Останалите около 40 посещават занятия вечер.

От тях около три четвърти имат родители, които работят в посолството или търговската мисия, докато останалите се смятат за деца на руснаци, живеещи във Великобритания, или деца на работещи в посолството на Беларус.

Учениците, някои от които имат британско гражданство или двойно гражданство, са длъжни да владеят руски език.

Родителите, които не са дипломатически служители, са задължени да плащат такси под 1000 паунда годишно, според The ​​Times.

Училището се намира в близост до руското посолство и се намира във викторианска градска къща.

При влизане в училището учениците са посрещнати с портрет на Владимир Путин, който виси на входа на коридора.

Учителите трябва да следват руската държавна учебна програма, с пропагандирани уроци по история, които представят войната в Украйна като част от историческата мисия на Русия.

Един бивш ученик, който напусна училището през 2022 г., но не пожела да бъде назован, по-рано заяви, че учениците също така практикуват хвърляне на гранати с тенис топки, както и стрелба с арбалет.

Children 'are taught how to use battlefield drones' at Russian school in London https://t.co/4YQysfdhtz — Daily Mail (@DailyMail) February 1, 2026

Учениците също са облечени в Червената армия, военната сила на Руската съветска република, докато празнуват Деня на победата, който отбелязва победата на страната над нацистите през 1945 година.

Училището не попада под юрисдикцията на Министерството на образованието или училищния инспекторат. Това е така, защото е обект на дипломатически изключения като клон на руското посолство.

Има около 80 други училища към руските посолства, разположени по целия свят, въпреки че едно училище във Варшава беше затворено от полското правителство през 2023 г. в ход, определен като "нахлуване“ от Кремъл.