Има подозрения кой е поръчал убийството на Мартин Божанов-Нотариуса

На този ден преди две години е застрелян Мартин Божанов-Нотариуса пред дома му в затворен комплекс в София.

Физическият извършител остава неразкрит, вероятно е избягал в чужбина, но полицията има своите подозрения кой може да бъде поръчителят. Зад разстрела стои човек, който е бил в лобистките схеми на Нотариуса и е искал да не бъде завлечен, ако мишената на разстрела реши да си отвори устата, твърдят източници пред "България днес". Те споделят, че срокът на разследването е удължен с няколко месеца.

Убиецът най-вероятно е от бившите съветски републики и е бил изключително добре подготвен - знаел е къде има камери, как да ги избегне, как да не остави нито една улика - ДНК, косъм, отпечатък и др. Разследващите смятат, че той е напуснал страната в същия ден, в който е ликвидирал Мартин Божанов.

Това най-вероятно е причината разследването да бъде удължено, но източниците твърдят, че нищо не може да бъде доказано, ако самият убиец не бъде заловен и не изпее кой го е наел.

Разследването категорично пази в тайна кого подозират за поръчителството, но казват, че човекът не е случаен и е познат в широк кръг най-малко по име.

Към момента обществото продължава да чака отговори за това, докъде се е простирала лобистката дейност на Нотариуса в съдебната система. Не е и ясно кои магистрати, съдии и политици са ходили в клуба на Божанов - SS клуб. Ясно е, че е ликвидиран заради влиянието си върху съдебната система от човек, който му е помагач да я върши, но не е ясно колко надълбоко са се простирали връзките на жертвата.

Комисията, която нищеше именно това, все още не е излязла с официално становище относно това какво е открила - кои магистрати са помагали на Божанов Нотариуса и кого той е "държал в джоба" с компромати.

За убийството на Нотариуса има и други версии, които се проверяват, но те издишат след новите разкрития. Смятат се, че поръчката може да е направена от чужбина. За момента няма дори заподозрени, нито от коя държава е убиецът на Нотариуса, нито как е направена поръчката. Водещата версия по неофициална информация е, че Нотариуса е ликвидиран заради схемите, които е въртял в съдебната ни система и е помагал на бандити да се отърват от обвинителни актове, наказателно преследване или им е асистирал да излязат от ареста.

Има и друга версия, която витае около ликвидирането на Божанов. Както се твърди, Нотариуса е бил секретен сътрудник в полицията. Това смятат съдия Владислава Цариградска и бившият главен прокурор Иван Гешев. Ако някой от обкръжението му е разбрал, че Божанов снася информация на ченгетата в замяна на протекция, със сигурност би се отървал от него.