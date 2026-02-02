Как да стоите далеч от интриги в офиса?

Офисът понякога прилича на сериал – има сюжетни линии, главни герои и... интриги. Докато някои колеги се забавляват с шеги в кухнята или пасивно-агресивни имейли, вие може да искате просто да си свършите работата и да се чувствате комфортно в екипа. Добрата новина: да стоите извън интригите е не просто възможно, а и изключително освобождаващо. Ето как:

Установете ясни граници още от началото

Проактивността е ключът. Когато някой започне разговор с „Да не повярваш какво направи...“, елегантно, но категорично пренасочете темата. Можете да кажете:„Предпочитам да не коментирам, защото не знам каква е цялата ситуация“ или „Хайде да се съсредоточим върху проекта пред нас“.

Не се извинявайте – това е вашето право. Когато колегите разберат, че при вас сплетните не намират плодородна почва, просто ще престанат да ви ги предлагат.

Практикувайте „златното правило на неутралността“

Когато сте принудени да участвате в трудни дискусии, използвайте неутрален език. Вместо да вземате страна, казвайте: „Разбирам, че това е сложна ситуация за всички“ или „Мисля, че е най-добре тези въпроси да се обсъдят директно с човека, когото засягат“. Не повтаряйте слухове, дори ако ви ги разправят под прикритието на „тайна“. Вашата роля е да бъдете стабилизираща сила, а не „пренос“ на „емоционален ток“.

