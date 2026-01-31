Руският средиземноморски флот се завръща у дома, Великобритания наблюдава

Русия все по-често ескортира своите кораби от „скрития флот“ с военноморски средства – помагайки им да ги защитят от западно завземане, но правейки връзката им с Кремъл много по-очевидна. Кралският флот разположи военни кораби и въздушни средства, за да прехване руски военен кораб, придружаващ петролен танкер, плаващ през Ламанша.

Миналата седмица два военни кораба на Кралския флот, подкрепени от хеликоптер AW-159 Wildcat, прехванаха руската корвета „Бойкий“ и петролния танкер „Генерал Скобелев“.

За пореден път през последните месеци Кралският флот разположи военни кораби и въздушни средства, за да прехваща руски военни кораби, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Кралският флот разположи патрулните кораби HMS Mersey и HMS Severn, за да прехване руските кораби.

Руските кораби се връщаха от разполагане в Средиземно море. Въпреки че украинският конфликт оказва тежко влияние върху руския флот, Москва продължава да изпраща военни кораби, кораби за наблюдение и спомагателни плавателни съдове по целия свят на различни мисии.

„В натовареното начало на годината тази операция предостави още една възможност на моята корабна рота да демонстрира своята постоянна готовност и способност да защитава морските интереси на Обединеното кралство“, заяви лейтенант-командир Дан Уордъл, командир на HMS Mersey.

Двата патрулни кораба бяха подкрепени от хеликоптер AW-159 Wildcat. Въоръжен с усъвършенствани противокорабни боеприпаси и сензори, Wildcat може да се окаже истинска напаст за военен кораб или търговски кораб. Хеликоптерът е бил причислен към 815-та военноморска въздушна ескадрила и е осигурявал разузнавателна, наблюдателна и рекогносцираща подкрепа на двата патрулни кораба, позволявайки на военноморската оперативна група да има постоянна и надеждна картина на действията на руските кораби.

Корветите са най-малките възможни бойни кораби и обикновено са ограничени до ескорт, брегова отбрана и патрулни задължения.

„Действията в тясна координация с нашия сестрински кораб HMS Severn и заедно с други съюзници от НАТО позволиха споделянето на опит и най-добри практики, което допълнително подчерта силата и уникалния характер на отношенията между нашите нации“, добави Уордъл.

Двата руски кораба бяха под строго наблюдение от военни кораби и въздушни средства на НАТО през цялото си пътуване.

„С тази операция нашите моряци отново изпратиха послание до Путин – знаем точно какво прави неговият флот. Всеки път, когато руски кораб се приближи до Обединеното кралство, флотът е готов да го проследи, възпре и защити. Искам да отдам почит на професионализма на нашия персонал, който работи 24/7, 365 дни в годината, за да гарантира безопасността на нашата нация“, каза министърът на въоръжените сили Ал Карнс.

НАТО прихваща руски военни кораби – и подозрителни танкери

През последните няколко седмици военните на Съединените щати и НАТО прихващат кораби, заподозрени в нарушаване на ембаргото срещу Венецуела. Много от прихванатите кораби са с руски произход и са част от така наречения „флот-призрак“ на Москва, но не носят руски флаг.

Въпросният танкер носи руски флаг и следователно не е могъл да бъде докоснат, без да се предизвика открита реакция от Москва. Освен това е бил придружен от руската корвета, за да се гарантира, че няма физическа намеса в кораба.

Въпреки многократните прихващания и изземвания, Кремъл продължава да разчита на своя скрит флот, за да превозва ембаргирани стоки по целия свят.