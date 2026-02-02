Мадж Алгафари: Радев добре е подбрал стратегията си, като военен с перспектива

Ще се пренареди ли политическата картина с появата на Радев на партийния терен?

Анализаторът Мадж Алгафари заяви в предаването "Денят ON AIR", че подкрепя Радев и вижда потенциал в неговата стратегия.

Според журналиста Георги Куртев, за първи път Радев е реално на терен и предстои да свикне с факта, че обществените очаквания често са твърде критични.

"Хората искат ясни отговори, а времето за политическо мрънкане приключва", посочи той.

Популизъм и нови подходи

Политологът проф. Росен Стоянов коментира, че се наблюдават тенденции към странен популизъм.

Алгафари добави, че Радев добре е подбрал стратегията си, като военен с перспектива.

"Не всичко трябва да се даде наведнъж. Всичко с времето си. Това е най-добра стратегия", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Новаторска роля и обществена биполярност

Куртев обясни, че Радев е нов актьор в нова роля в общество, което е силно биполярно.

"Никой не сваля всички карти. Виждаме обществото ни колко е биполярно. Тази биполярност изисква такива отговори. Светът се промени - няма го типичното ляво - дясно", отбеляза журналистът.

По думите му българите вече са по-подозрителни към месии и личности, които обещават бързи решения.

Куртев подчерта, че стабилността идва от спазването на правилата и силното родно производство, което е ключово за богатството на страната.

Доверие и конституционни рамки

Проф. Стоянов уточни, че в демокрацията правото да назначава и освобождава институции е на гласоподавателя и добави, че ако Радев бъде делегиран с доверие, той ще е длъжен да спазва Конституцията и законовите рамки.

Алгафари припомни, че Радев е допуснал грешки, като е лансирал хора с несигурни намерения, но сега действа със стратегия и мисли напред.

"Той е човек със стратегия, мисли много напред с перспектива", каза анализаторът.

Куртев добави, че бъдещите парламенти ще са коалиционни и че е грешка партиите да се затварят в "килера", без да търсят диалог. Най-важното според него е на изборите хората да гласуват активно.