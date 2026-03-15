Как се хваща легионерската болест и кои са застрашени?

Преди дни мъж от Бургас почина от легионерска болест. Какво представлява тя и до какви диагнози води войната коментира проф. Аспарух Илиев, ръководител на лабораторията във Фрибур, Швейцария.

“Легионерската болест засяга основно хора с отслабен имунитет, предимно възрастни хора. Не се предава от човек на човек”, обясни проф. Илиев пред Нова тв.

Микроорганизмът е легионела и е открит през 70-те години. Заболяването се разпространява сред участници в конференция на Американския легион във Филаделфия. В хотела, в който са отседнали и се провежда конференцията, през климатичната инсталация, където се кондензира влага, се получава заразяването.

Проф. Илиев обяснява, че най-често става дума за разпространение чрез фини водни частици, които съдържат микроорганизмите. “Често това идва от водоизточници или от климатични инсталации на големи хотели, които са различни от тези, които имаме във всяка къща. Така че опасност за отделните хора практически няма”, обясни експертът.

“Има риск от проблеми с легионела в хотелите, но когато се установят такива случаи, обикновено системата се хигиенизира и проблем повече няма”, добавя проф. Илиев.

Военните конфликти безспорно са сериозен проблем, обясни още проф. Илиев.

“Там има огромни количества боеприпаси, които се взривяват. Имаме замърсяване на въздуха и отделяне на химични вещества, много от които не познаваме добре и не са подробно проучени. Ние внасяме, например, зърнени храни от Украйна. Внасят се и плодове и зеленчуци от Турция и други райони, близо до конфликти. Това е една сива зона, в която не знаем точно какво се случва. Във всички случаи доброто измиване е важно, но държавата също трябва да проверява продуктите. Тук Европейският съюз и Европейската комисия имат задължение да проследяват и анализират чрез експертни лаборатории какви са рисковете от такива райони”, каза проф. Илиев.

Според експерта миграционният поток може да забави имунизационния календар.