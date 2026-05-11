Проф. Илиев за хантавируса: Страхът е разбираем, но e несравним с COVID

Проф. Аспарух Илиев е преподавател по невроимунология и инфекции на мозъка в университета в Швейцария и коментира нашумелия хантавирус, както и каква е опасността от избухване на нова пандемия. Проф. Илиев коментира нарастващите обществени притеснения, свързани с възможна нова епидемична вълна. Той подчерта, че страхът е разбираем, но подчерта, че ситуацията не е сравнима с COVID-19 пандемията.

Хантавирусите са познати от десетилетия

По думите му хантавирусите са познати от десетилетия и не представляват ново заболяване. Съществуват различни щамове - европейски и южноамерикански, като европейският, който се среща и в България, основно засяга бъбреците и рядко се предава от човек на човек. Южноамериканският вариант също има ограничена възможност за предаване, но изисква много близък контакт.

Пред. Nova news проф. Илиев подчерта, че предаването от човек на човек е значително по-трудно в сравнение с вируси като морбили или дори COVID-19. Според ученият ефективността на разпространение е ниска и това силно ограничава риска от епидемично разпространение.

Преподавателят даде пример с корабната среда, която представлява затворена система, но дори в такива условия заразяването остава ограничено. Според него, ако вирусът беше силно заразен като морбили, всички пътници биха се инфектирали при липса на имунитет, което в случая не се наблюдава.

Рискът от пандемия е на практика нулев

По отношение на клиничното протичане, проф. Илиев обясни, че заболяването започва с грипоподобни симптоми, но при европейския вариант може да доведе до тежко увреждане на бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност. Въпреки това, при навременно лечение функцията в много случаи се възстановява.

Южноамериканският вариант протича по-тежко, засяга предимно белите дробове и има по-висока смъртност. И за двата типа обаче към момента няма специфично лечение или ваксина, като терапията е основно поддържаща и симптоматична.

Проф. Илиев подчерта, че рискът от пандемия е практически нулев, като е възможно единствено възникване на малки локални огнища, които могат да бъдат бързо овладени чрез изолация и наблюдение.

Преподавателят даде и практически съвети за пътуващи - поддържане на добра хигиена, редовно миене на ръце и използване на обикновени защитни маски в среди с много хора, като летища и самолети. Според него тези мерки значително намаляват риска от различни инфекции.