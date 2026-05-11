Реформата на здравеопазването е премахване монопола на НЗОК

Новите управляващи обявиха, че ще реформират модела на здравеопазването чрез промяна на финансирането на клиничните пътеки и въвеждане на нови правила за заплатите на лекари и медицински сестри. Новият здравен министър в кабинета "Радев" е Катя Ивкова.

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров коментира пред "България сутрин" от каква реформа се нуждае секторът. Според него Ивкова е умен и енергичен човек, "влиза с летящ старт".

"Същината на реформата на здравеопазването е премахването на монопола на Здравната каса,

като се създаде възможност за множество здравни осигурители", коментира д-р Кацаров пред Bulgaria ON AIR.

По думите му като има конкуренция, ще има по-добро качество и по-ниски цени. За добри примери той даде Нидерландия и Холандия като качество на здравеопазването.

"Планът за изразходването е политически, не е пазарен - затова няма ефективност", обясни д-р Кацаров.

Бившият министър на здравеопазването е на мнение, че

500 млн. евро за Националната детска болница е неефективен разход.

Според него бившата Правителствената болница отговаря на всички критерии и разходите ще бъдат по-малко.

"Няма нито един аргумент да не се превърне тя в Национала детска болница", добави бившият министър на здравеопазването.

Д-р Кацаров отчете, че след два месеца лекарите от старата Педиатрия могат да бъдат преместени там с всички служители.

На въпрос защо сме първи по доплащане за здравеопазване, той отговори, че причината е свръхрегулацията.

"Много хора си мислят, че намесата на държавата е за добро. В повечето случаи е нещо лошо", подчерта д-р Кацаров.

"Болница иска да разкрие ново отделение и чака 3 години да получи разрешение. Втори път трябва да кандидатства с назначен персонал и чака още. През това време си инвестирал в помещения, в персонал. Тези разходи, които е направила болницата, ще ги видите в цените на услугите, в доплащането. Свръхрегулацията води до повишаване на цените", обясни той и добави, че вместо да се дават две разрешения - е по-добре да е едно.

Д-р Кацаров уточни, че освен да има средства за дадена сфера, те трябва да се разпределят по най-ефективния начин.

"Болниците се грижат да назначат лекари със специалност, защото това изисква държавата", посочи той.

По думите му трябва да се направят правилата така, че специализантите да са приети като лекари в болниците, защото не могат да започнат работа никъде освен в Спешна помощ.