Как да намалите болката и отоците в краката?

След дълъг ден на ходене, стоене прави или на високи токчета, краката ви молят за почивка. Тежест, отоци и тъпа болка са сигнали, че венозният отток е забавен и мускулите са пренапрегнати. Според специалисти от Harvard Medical School и Mayo Clinic редовният самомасаж на краката подобрява кръвообращението, намалява задържането на течности и действа като естествено болкоуспокояващо. Ето пет техники, които можете да приложите още тази вечер, без специална подготовка и без да излизате от дома.

Подготвително загряване с кърпа и топла вода

Преди да започнете същинския масаж, накиснете краката си за 5-7 минути в леген с топла вода и шепа английска сол (магнезиев сулфат). Клиниката по интегративна медицина към University of Michigan препоръчва тази стъпка, тъй като топлината разширява кръвоносните съдове, а магнезият преминава през кожата и отпуска мускулните влакна.

След банята подсушете старателно с груба хавлия, като леко разтривате стъпалата за механичен пилинг и активиране на микроциркулацията. Вече сте подготвени за основните техники.

Разтриване на плантарната фасция с топка за тенис

Според American Podiatric Medical Association една от най-честите причини за болка в краката е напрежението в плантарната фасция – дебелата съединителна тъкан, която свързва петата с пръстите.

Седнете на стол и поставете топка за тенис под свода на стъпалото.

Прилагайте умерен натиск и търкаляйте топката бавно напред-назад, от петата към основата на пръстите и обратно.

Работете 2 минути на всяко стъпало.

Когато попаднете на болезнена точка, спрете и задръжте натиска за 15-20 секунди и правете дълбоко дишане, докато усетите отпускане. Това освобождава дълбокото напрежение и носи незабавно облекчение.

Лимфен дренаж с леки поглаждания

Задържането на течности и отоците около глезените се дължат на забавен лимфен отток. Johns Hopkins Medicine пояснява, че лимфната система няма собствена помпа и разчита на мускулните контракции и външния натиск, за да придвижва течностите.

Седнете с повдигнати крака на нивото на сърцето.

Започнете от глезените и с две ръце правете леки, повърхностни поглаждания нагоре към коленете – натискът трябва да е като гъделичкане, не дълбок.

Повторете 10-15 пъти на всеки крак, като винаги се движите само във възходяща посока. Изпълнявайте този масаж вечер, за да се събудите с леки и отпочинали крака.

Източник: 5 техники за самомасаж, които облекчават болката и отоците