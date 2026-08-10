Аркади Шарков: Течове в здравеопазването винаги е имало

План-сметката на държавата е приета и вече се изпълнява - математически погледнато, повече средства са заделени за здравеопазване, но повече пари от своите джобове вадят и пациентите.

Темата коментира здравният икономист от "Екип" Аркади Шарков в предаването "Денят ON AIR". По думите му т. нар. “предложение за оптимизация” на административния процес -

системата на регионалните здравни инспекции, Центърът за асистирана репродукция, е по-скоро недостатъчно добре обмислен ход, който ще бъде предложен на МС.

“Още няма прозрачност по тази тема. Има намерение идеите да се превъплътят в действие и съответно тези институции да придобият нов характер", коментира здравният икономист.

От една страна присвояването им от Министерството на здравеопазването и превръщането им в различни дирекции и отдели, от друга страна - липсва ясният аргумент, и икономически, и логически, до какво би довело това, уточни Шарков.

По думите му, за да разберем по-сериозната и по-задълбочената идея - би следвало да бъде изнесена публично темата и с всички заинтересовани страни.

"Някои могат да бъдат възприети, но до голяма степен е по-скоро негативна реакцията. Нужно е подобряване на административния капацитет, но не по този начин, не без обществен разговор по темата и не без съответните аргументи", смята здравният икономист.

Здравната реформа

Пред Bulgaria ON AIR Шарков коментира, че в зависимост от подхода, всяко правителство преценява как да подходи. “Системата търпи надграждане. Ако няма да се върви към повишение на здравната вноска, то тогава да се върви към добре забравената, но логична идея, втори стълб в системата на здравеопазването", каза още Шарков.

Според него течове винаги е имало.

"Дори да се направят най-добрите постъпления в посока на прозрачност и детайлност на разходите - течове винаги има", на мнение е Шарков.

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