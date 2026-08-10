Кои са едни от най-полезните семена за сърцето?

Много от основните рискови фактори за сърдечни заболявания включват висок холестерол, високо кръвно налягане, диабет тип 2 и затлъстяване. Консумацията на повече храни, за които е известно, че подобряват тези рискови фактори, се смята, че може да помогне за намаляване на общия риск от сърдечни заболявания и да подпомогне дългосрочното здраве на сърцето.

Семената са онази храна, която обичаме да добавяме към салати, сосове, някои от тях да хапваме и така.

Вижте кои тях се смятат за много полезни за сърдечното здраве.

Ленено семе

Лененото семе е богато на разтворими фибри, алфа-линоленова киселина (ALA). Тя представлява растителна форма на омега-3 мастни киселини. Но лененото семе съдържа и лигнани с антиоксидантни свойства. Фибрите в семената могат да подпомогнат поддържането на по-ниски нива на LDL („лошия“) холестерол, а омега-3 мастните киселини са свързани с благоприятно влияние върху сърдечносъдовата система. Смляното ленено семе обикновено се усвоява по-лесно от организма в сравнение с целите семена.

Семена от чиа

Тези малки семена, които са абсолютна суперхрана, също съдържат омега-3 мастни киселини, фибри, магнезий, калций и антиоксиданти. Благодарение на високото съдържание на фибри е известно, че могат да подпомогнат контрола на холестерола и кръвната захар. Чудесна добавка са към смутита, кисело мляко, овесена каша.

Източник: 6 семена, полезни за сърцето