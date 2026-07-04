Как да намалите подуването и тежестта в краката през лятото

Горещото време може да бъде истинско предизвикателство за хората с разширени вени. Това е така, защото повишените температури карат кръвоносните съдове да се разширяват (дилатират), за да охлаждат тялото. За съжаление, при вече отслабени венозни клапи това води до по-голямо събиране на кръв в краката и засилване на неприятните симптоми като подуване, тежест и болка. Ето как можете да се грижите за вените си през летните месеци:

Борете се с горещината и подуването

Високите температури са основната причина за влошаване на венозните симптоми. За да противодействате на този ефект:

Вдигайте краката си нагоре. Това е един от най-простите и ефективни начини да намалите налягането във вените и да подпомогнете кръвообращението. Ако ще имате дълъг ден на крак, опитайте се да почивате, повдигайки краката си над нивото на сърцето за 15-20 минути няколко пъти на ден.

Използвайте студени компреси – нанесете хладка, влажна кърпа върху краката си за 15-20 минути, за да стесните леко кръвоносните съдове и да намалите възпалението. Избягвайте директен контакт с лед, за да не повредите кожата.

Избягвайте горещите бани и сауни – те могат допълнително да разширят вените и да влошат задръжката на кръв.

Движете се редовно, но с мярка

Редовното движение стимулира кръвообращението и помага на кръвта да се придвижва обратно към сърцето, намалявайки налягането върху вените.

Изберете подходящи дейности – разходките, плуването и колоезденето са особено полезни, тъй като са нискоинтензивни и активират мускулите на прасеца, които действат като помпа за вените. Плуването в хладна вода има двоен ефект – движението и студът свиват вените.

Правете кратки почивки – ако работата ви изисква продължително стоене или седене, правете си кратки почивки за движение на всеки 30-45 минути. Дори няколко минути ходене или няколко кръгови движения с глезените и повдигания на пръсти могат да помогнат.

Източник: Жегата влошава разширените вени – как да се предпазите