Свежа салата с диня и фета за отслабване

Лятото е идеалният сезон за леки, свежи и сочни ястия, които не натоварват организма и се приготвят за минути. Тази салата с диня и фета съчетава сладкия вкус на добре охладената диня със солената фета и е чудесен избор за лек обяд, вечеря или свежа гарнитура.
Освен че е вкусна и освежаваща, салатата е лесен начин да включите повече плодове и зеленчуци в менюто си, без да прекарвате часове в кухнята. Ако се стремите към по-балансирано хранене и искате да свалите няколко килограма, тази лятна комбинация може да бъде приятна част от менюто ви.
Съставки:
- 5 чаши диня без семки, нарязана на кубчета
- ¾ чаша нискомаслено сирене фета, натрошено
- 1 голяма краставица, нарязана на кръгчета
- ½ малка червена глава лук, нарязана на тънки ивици
- ½ чаша пресни листа мента
- ½ чаша пресни листа босилек
- 2 супени лъжици екстра върджин зехтин
- 2 супени лъжици пресен сок от лайм
- 1 чаена лъжичка настъргана кора от лайм
- ¼ чаена лъжичка черен пипер
- Щипка морска сол
Приготвяне:
- Поставете кубчетата диня, краставицата и червения лук в голяма купа.
- Добавете натрошената фета, ментата и босилека.
- В малка купа смесете зехтина, сока и кората от лайм, черния пипер и солта, за да приготвите дресинга.
- Полейте салатата с дресинга и внимателно разбъркайте.
- Оставете в хладилник за 15–20 минути преди сервиране.
- Поднесете охладена като лек обяд или здравословна лятна гарнитура.
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