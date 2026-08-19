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Свежа салата с диня и фета за отслабване

Вкусна и зареждаща с енергия

19.08.2026 | 18:15 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Лятото е идеалният сезон за леки, свежи и сочни ястия, които не натоварват организма и се приготвят за минути. Тази салата с диня и фета съчетава сладкия вкус на добре охладената диня със солената фета и е чудесен избор за лек обяд, вечеря или свежа гарнитура.

Освен че е вкусна и освежаваща, салатата е лесен начин да включите повече плодове и зеленчуци в менюто си, без да прекарвате часове в кухнята. Ако се стремите към по-балансирано хранене и искате да свалите няколко килограма, тази лятна комбинация може да бъде приятна част от менюто ви.

Съставки:

  • 5 чаши диня без семки, нарязана на кубчета
  • ¾ чаша нискомаслено сирене фета, натрошено
  • 1 голяма краставица, нарязана на кръгчета
  • ½ малка червена глава лук, нарязана на тънки ивици
  • ½ чаша пресни листа мента
  • ½ чаша пресни листа босилек
  • 2 супени лъжици екстра върджин зехтин
  • 2 супени лъжици пресен сок от лайм
  • 1 чаена лъжичка настъргана кора от лайм
  • ¼ чаена лъжичка черен пипер
  • Щипка морска сол

Приготвяне:

  • Поставете кубчетата диня, краставицата и червения лук в голяма купа.
  • Добавете натрошената фета, ментата и босилека.
  • В малка купа смесете зехтина, сока и кората от лайм, черния пипер и солта, за да приготвите дресинга.
  • Полейте салатата с дресинга и внимателно разбъркайте.
  • Оставете в хладилник за 15–20 минути преди сервиране.
  • Поднесете охладена като лек обяд или здравословна лятна гарнитура.

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

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