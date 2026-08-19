Свежа салата с диня и фета за отслабване

Лятото е идеалният сезон за леки, свежи и сочни ястия, които не натоварват организма и се приготвят за минути. Тази салата с диня и фета съчетава сладкия вкус на добре охладената диня със солената фета и е чудесен избор за лек обяд, вечеря или свежа гарнитура.

Освен че е вкусна и освежаваща, салатата е лесен начин да включите повече плодове и зеленчуци в менюто си, без да прекарвате часове в кухнята. Ако се стремите към по-балансирано хранене и искате да свалите няколко килограма, тази лятна комбинация може да бъде приятна част от менюто ви.

Съставки:

5 чаши диня без семки, нарязана на кубчета

¾ чаша нискомаслено сирене фета, натрошено

1 голяма краставица, нарязана на кръгчета

½ малка червена глава лук, нарязана на тънки ивици

½ чаша пресни листа мента

½ чаша пресни листа босилек

2 супени лъжици екстра върджин зехтин

2 супени лъжици пресен сок от лайм

1 чаена лъжичка настъргана кора от лайм

¼ чаена лъжичка черен пипер

Щипка морска сол

Приготвяне:

Поставете кубчетата диня, краставицата и червения лук в голяма купа.

Добавете натрошената фета, ментата и босилека.

В малка купа смесете зехтина, сока и кората от лайм, черния пипер и солта, за да приготвите дресинга.

Полейте салатата с дресинга и внимателно разбъркайте.

Оставете в хладилник за 15–20 минути преди сервиране.

Поднесете охладена като лек обяд или здравословна лятна гарнитура.

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