Баща и син пращали психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Иззети са над 2700 блистера с лекарствени препарати, 25 чувала със стоки с обозначения на известни търговски марки и над 34 000 евро, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция е проведена вечерта на 17 август в столичните квартали „Княжево“, „Дружба“ и „Манастирски ливади“. Криминалисти от Шесто РУ получили оперативна информация за разпространители на наркотични вещества и лекарства на специален режим, които използвали услугите на известна куриерска фирма.

В хода на предприетите действия служителите установили техния автомобил, паркиран пред офис на фирмата. При последвалото претърсване в колата, собственост и управлявана от 27-годишен столичанин, били открити различни лекарствени препарати – над 1200 блистера „Ривотрил“, „Бромазепам“, „Белбиен“ и „Оксикодон“, както и 900 таблетки „Зопиклон“, 120 таблетки „Тамол“, спринцовки с инсулин, три черни кутии с бяло прахообразно вещество, осем шишета с препарат „Слим“ и 15 550 евро. При личния обиск на мъжа са иззети още 12 400 евро и 100 британски паунда.

Последвало претърсване в жилището на 50-годишния му баща, откъдето са иззети над 6200 евро. Процесуално-следствените действия продължили в нает от двамата апартамент в кв. „Манастирски ливади“. Там полицаите открили още над 1500 блистера „Трамадол“, „Ривотрил“, „Белбиен“, „Бромазепам“, „Ксанакс“ и други лекарствени препарати.

Проверени са магазин и козметичен салон в кв. „Манастирски ливади“, където са открити 25 чувала с дрехи, носещи обозначения на известни търговски марки без съгласието на притежателите на съответните права. От жилището на 27-годишния в ж.к. „Дружба“ е иззет и газов пистолет, нерегистриран по надлежния ред.

Двамата мъже били задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура са им повдигнати обвинения и с прокурорски постановления са задържани за срок до 72 часа.

Работата по документиране на престъпната им дейност продължава. Подробности за случая дадоха на брифинг зам.началникът на Шесто РУ комисар Асен Ушатов и говорителят на Софийска градска прокуратура прокурор Николай Николаев.